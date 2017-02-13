Еврокомиссия улучшила прогноз по росту российской экономики

Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России в 2017 г. до 0,8% вместо прежнего прогноза о росте на 0,6%. Как передает «Прайм», это говорится в зимнем прогнозе ЕК. Прогноз по динамике ВВП России на 2018 г. также улучшен – до 1,1% с прежних 0,8%. Прогноз был улучшен после стабилизации нефтяных цен и курса рубля. Аналитики ЕК ожидают, что российская экономика перейдет к росту в 2017 и 2018 гг., хотя расти будет умеренными темпами.

По прогнозам ЕК, уровень безработицы в России в 2017 г. составит 5,7%, в 2018 г. - 5,6%, а инфляция - 5,2% и 4,7% соответственно.

Рост экономики в странах еврозоны замедлится в 2017 г. и восстановится в 2018 г., тогда как британская экономика к 2018 г. почти вдвое сократит темпы роста, цитирует Reuters зимний прогноз ЕК. Как считают эксперты, рост в 19 странах еврозоны замедлится до 1,6% в 2017 г. против 1,7% в 2016 г., но ускорится в 2018 г. - на 1,8%. В ноябрьском прогнозе рост ВВП в 2017 г. оценивался в 1,5%, а в 2018 - в 1,7%. Прогноз был пересмотрен, поскольку во второй половине 2016 г. экономика еврозоны показала лучшие результаты и достаточно хорошо начала 2017 г.

В прогнозе заложена «большая, чем обычно, неопределенность», цитирует агентство сообщение ЕК: «еще до конца не ясные» планы президента США Дональда Трампа в «ключевых областях политики» рассматриваются в качестве основной причины неопределенности в экономике блока, который также столкнется с другими политическими рисками из-за вероятного начала в этом году переговоров о Brexit, а также выборов в ряде стран ЕС.

По уточненному прогнозу ЕК, рост ВВП Великобритании замедлится до 1,5% в 2017 г. с 2% в 2016 г. и замедлится до 1,2% в 2018 г. В ноябре прогноз ЕК был еще менее оптимистичным: эксперты ожидали роста британской экономики на 1,9% в 2016 г., на 1% - в 2017 г. и на 1,2% - в 2018 г.

Потребительские цены в странах еврозоны, как ожидается, в нынешнем году сильно вырастут, инфляция подскочит на 1,7% с 0,2% в прошлом году. В 2018 г. темпы инфляции, как ожидается, вновь замедлятся - до 1,4%.