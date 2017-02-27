Голодец раскритиковала предложение Минэкономразвития о налоговой реформе

Вице-премьер России Ольга Голодец не одобрила предложенный налоговый маневр по сокращению отчислений в социальные фонды при одновременном повышении налога на добавленную стоимость (НДС). По ее мнению, подобная инициатива является слишком радикальной, передает «Интерфакс».

«Любые поспешные решения, которые принимаются без должного просчета, приводят к отрицательному экономическому результату, я уже не говорю о социальном», - заявила она в интервью телеканалу РБК на полях Сочинского инвестиционного форума. По ее словам, необходима «спокойная стратегическая модель».

Голодец считает, что желание «постоянно что-то реформировать, менять кардинально» отрицательно повлияет на экономику предприятий.

Ранее Минэкономразвития предложило схему так называемого «налогового маневра 21 на 21». Ставку НДС предлагается повысить с 18% до 21% и при этом понизить совокупную ставку платежей в социальные фонды с 30% до 21% фонда оплаты труда.

На прошлой неделе предложение Минэкономразвития раскритиковал министр труда Максим Топилин. «Мне кажется неверным идти по пути отхода от страховых принципов. Если у вас сейчас ставка совокупная - 30%, а по закону 34%, то как может быть 21%? Что будет тогда с правами?» - сказал Топилин.