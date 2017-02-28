Доходы регионов России выросли на 20% за январь – февраль 2017 года – Силуанов

Налоговые и неналоговые доходы российских регионов в январе – феврале выросли на 20% по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 г., сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с губернаторами по вопросам межбюджетной политики.

«Первый период текущего года говорит о том, что доходы бюджетов регионов по-прежнему продолжают расти достаточно высокими темпами. Общий объем налоговых и неналоговых доходов за период с января по 20 февраля вырос более чем на 20% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года», – сказал министр.

По словам Медведева, за 2016 г. дефицит региональных бюджетов уменьшился со 170 млрд до 12,5 млрд руб., но долговая нагрузка еще остается значимой.

«Ситуация остается сложной, есть ряд позитивных изменений, но их должно быть больше. За прошлый год, и это отрадный факт, дефицит региональных бюджетов уменьшился практически на порядок, со 170 млрд до 12,5 млрд руб., это важное позитивное достижение. Сокращается и число проблемных регионов, где госдолг значительно превышает доходы, но в целом долговая нагрузка остается очень и очень значимой, очень большой», – сказал он.