Регионам могут отдать часть акцизов на табак

Премьер-министр Дмитрий Медведев накануне на Сочинском форуме рассказал о том, что можно перераспределить некоторые налоги между регионами и федеральным центром, с тем чтобы увеличить доходную базу регионов. Так же, как сейчас делится между центром и регионами налог на прибыль.

Речь шла о том, чтобы регионы оставляли себе прирост поступлений от акцизов на табак, рассказал вице-премьер Сергей Козак. Это стимулирует их эффективнее собирать акцизы, пояснил он, потому что реальные продается сигарет в два раза больше, чем официально производится, и с которых платятся налоги, пояснил он. Идея пока только обсуждается, окончательного решения нет, уточнил Козак. Есть поручение проработать вопрос, добавил он, чтобы у федерального бюджета не было больших выпадающих доходов.

Есть и другая идея, направленная на пополнение бюджетов регионов, причем по ней уже есть решение. Часть от прироста налога на прибыль будет возвращаться регионам, рассказал вице-премьер. «Мы мониторим поступления налога на прибыль за последние три года. Если в последний год идет превышение средних темпов прироста налога на прибыль, все дополнительные доходы возвращаются в регион, пояснил он. Ставки распределения налога в федеральный и региональный бюджет при этом меняться не будут (3 и 17%, соответственно, из 20%). Сначала у региона центр заберет свои 3%, а потом дополнительную разницу от прироста вернет региону в виде субсидий, рассказал механизм Козак. К примеру, Краснодарский край в прошлом году показал прирост на 10% - эти доходы ему вернули, заметил он.