В России вновь зафиксирована нулевая недельная инфляция

Инфляция в России с 21 по 27 февраля 2017 г. составила 0%, сообщил в среду, 1 марта, Росстат. За неделю с 14 по 20 февраля инфляция составила 0,1%, а за неделю до этого была нулевой, впервые с начала ноября. До этого четыре недели цены росли также по 0,1%, за период с 1 по 9 января (из-за праздников получился более длинный отрезок времени, чем обычный недельный) была зафиксирована максимальная с начала июля инфляция в 0,3% из-за роста тарифов (с 1 января тарифы поднимаются на транспорт, а с 1 июля - на газ и электроэнергию).

За прошедшую неделю цены на сливочное масло выросли на 0,3%, вареную колбасу, пастеризованное молоко, сыры, ржаной хлеб - на 0,2%. Одновременно яйца, сахар-песок и гречневая крупа стали дешевле на 0,5%, куры, подсолнечное масло и пшено - на 0,2-0,3%. Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,1%, в том числе на лук -1%, картофель - 0,8%, свежие огурцы и морковь - 0,4 и 0,3% соответственно. В то же время помидоры подешевели на 1,7%, капуста - на 0,3%.

Цены на бензин выросли на 0,1%, на дизельное топливо - не изменились.

За 27 дней февраля инфляция составила 0,2% против 0,7% за 29 дней февраля 2016 г. С начала 2017 г. цены выросли на 0,8%. В январе инфляция составила 0,6%, а в годовом выражении снизилась до 5% с 5,4% в декабре. До этого три месяца (в октябре - декабре) инфляция составляла 0,4% в месяц, то есть недельная инфляция была примерно 0,1%.