Украина готовит третий иск в ВТО против России

Торговый представитель Украины Наталия Мыкольская рассказала, что Киев готовит третий иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Москвы. «Он коснется запретов, которые были введены относительно наших продуктов питания и некоторых промышленных товаров. Собственно, по их якобы несоответствию техническим нормам или фитосанитарным требованиям России», — заявила Мыкольская в интервью украинскому изданию «Зеркало недели».

Подготовка иска затянулась из-за опасений украинских компаний: они все еще присутствуют на российском рынке и боятся потерять возможность сбыта, добавила торгпред. «Цель этого иска не только доказать неправомочность действий России, но и продемонстрировать всем, что наши продукты действительно качественные, безопасные, отвечают требованиям технического регулирования и их можно покупать», - подчеркнула Мыкольская.

Украина уже подала два иска против России. Первый спор касается введенных Москвой ограничений на ввоз вагонов и стрелочных переводов, второй – ограничений транзита товаров украинского производства через российскую территорию.