Глава НБУ Гонтарева не исключила своей отставки после подписания меморандума с МВФ

Меморандум по итогам третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF с МВФ может быть последним, под которым будет стоять подпись нынешнего главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой. Об этом заявила сама Гонтарева на пресс-конференции в Киеве в четверг, 2 февраля.

В среду, 1 марта, МВФ прислал украинской стороне финальную версию меморандума об экономической и финансовой политике по программе EFF. После его подписания властями Украины фонд рассмотрит вопрос о выделении Киеву 4-го транша кредита на $1 млрд. По словам Гонтаревой, после подписания понадобится максимум две-три недели на проведение заседания совета директоров МВФ.

«Но еще раз подчеркиваю, что официально Нацбанк за месяц подаст сообщение. Мы такое сообщение не делали. И все правление Нацбанка работает по очень плотному графику», - прокомментировала она свою вероятную отставку.

Отвечая на вопросы о причинах возможной отставки, глава Нацбанка привела пример, когда накануне батальон «Азов» выставил под центральным входом в центробанк гроб с ее головой. «Если вся страна считает это нормальной ситуацией, то так это и есть», - сказала она.

С середины минувшей недели ряд СМИ сообщали о якобы принятом Гонтаревой решении подать заявление об отставке, которое готов удовлетворить президент. Источники агентства «Интерфакс-Украина» на рынке отметили, что в отличие от подобных сообщений в прошлые годы в этот раз вероятность отставки выше, однако в любом случае глава НБУ будет настаивать на приходе на ее место неполитической фигуры - профессионального банкира.