У российских банков на Украине нет будущего – НБУ

Российские банки, работающие на Украине, не имеют будущего в этой стране. С таким заявлением выступила зампредседателя нацбанка Украины Екатерина Рожкова.

По ее словам, у российских банков на Украине есть два пути развития: «или найти себе нового владельца, или постепенно сокращать объемы присутствия на украинском банковском рынке». С 2014 г. российские банки сокращают активы, работают в режиме ограничений, не кредитуют и имеют задолженность, уточнила она. «Сегодня российские банки ищут покупателя. Мы контролируем все эти банки и не видим какой-либо угрозы», - сказала она на пресс-конференции.

В 2016 г. вклады украинцев в российских банках сократились почти на 2 млрд гривен ($72 млн). «Но их там все еще остается 22 млрд гривен ($790 млн), 16 млрд гривен ($576 млн) средств юридических лиц, то есть суммарно около 37-38 млрд средств граждан и предприятий», - добавила Рожкова. Кредитный портфель российских банков оценивается в 134 млрд гривен ($4,82 млрд). «Это цифры, которые нас беспокоят, но они уменьшаются», - заключила она.