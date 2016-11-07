Нацбанк Украины запретил в стране Qiwi и «Яндекс.Деньги» – СМИ

Национальный банк Украины запретил использование в стране платежных систем четырех торговых марок: Webmoney, Яндекс.Деньги, QIWI Wallet, Wallet one/Единый кошелек. Об этом сообщил в понедельник, 7 ноября, сайт телеканала UBR со ссылкой на телеграмму финрегулятора банковским учреждением.

«В связи с тем, что правила использования электронных денег, указанных выше торговых марок, Национальным банком Украины не согласовывались, оказание услуг с использованием этих торговых марок пользователям запрещено», - цитирует издание документ.

В телеграмме регулятора не уточняется, как именно он может повлиять на пользователей запрещенных систем электронных денег.

В пресс-службе «Яндекса» заявили, что российский сервис не ведет деятельность на Украине. Он работает по лицензии ЦБ России в соответствии с законодательством страны по всему миру - везде, где есть интернет.

«Мы не можем контролировать, как соотносится использование сервиса с законодательством той или страны: в каждом государстве свои законы, знать и соблюдать которые - обязанность граждан этих стран», - подчеркнули там.