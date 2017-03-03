Греция просит у Всемирного банка 3 млрд евро на борьбу с безработицей – СМИ

Власти Греции просят у Всемирного банка около 3 млрд евро на борьбу с безработицей, пишет газета Kathimerini.

Данные средства Афины планируют потратить на создание приблизительно 300 000 рабочих мест в год. Всемирный банк с большой долей вероятности может отказать Греции в финансовой помощи, так как выделяет подобные займы только развивающимся странам, а Греция считается развитым государством.

Представители Всемирного банка подтвердили факт получения запроса от греческих властей. В ближайшее время вопрос выделения средств будет рассмотрен.

«Греция направила запрос во Всемирный банк с просьбой оказать техническую и финансовую поддержку в борьбе с долгосрочной безработицей, а также с целью увеличения конкурентоспособности страны и стимулирования роста экономики», - пишет издание.