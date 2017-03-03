Счетная палата в 2016 году выявила 899 «традиционных» нарушений в сфере госзакупок

Счетная палата России по итогам прошлого года выявила более 3800 нарушений законодательства, из них 899 касаются сферы госзакупок и превышения «объемов бюджетных ассигнований». Об этом доложила сегодня президенту России Владимиру Путину руководитель Счетной палаты Татьяна Голикова.

«Абсолютно все нарушения в сфере государственных закупок носят традиционный характер – это нарушения при исполнении, поставка не тех услуг или не тех работ, или не того оборудования, которое было прописано в контракте, продление сроков контрактов, иногда без особого обоснования», – приводит ТАСС ее слова.

Бороться с нарушения поможет «создание такой интегрированной системы: бюджет - реестр государственных закупок - казначейское сопровождение всего этого процесса», пояснила Голикова. Она добавила, что работа в этом направлении уже ведется.

Другие нарушения касаются сферы начисления налоговых и неналоговых платежей, а также сферы использования госсобственности, связанных с инвестконтрактами на землю. «Мы проверили 46 инвестиционных контрактов - к сожалению, (выявили) 86 нарушений. Только по тринадцати контрактам расчетный ущерб - от 7,5 до 13 млрд руб. Жилье строится, квартиры предоставляются, но условия государственных контрактов не исполняются», – пояснила Голикова.

Она также доложила о ситуации в сфере инвентаризации казенных объектов. «У нас сегодня существуют достаточно серьезные расхождения: на учете в казне стоят 76 000 объектов, которые курирует Росимущество; в Росреестре - в три раза больше. А следствием неинвентаризации казны является опять же недоплата налогов. До тех пор, пока здесь не будет наведен порядок, естественно, мы не получим искомого результата», – пояснила руководитель Счетной палаты.