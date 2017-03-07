Февральская инфляция в России оказалась минимальной со времен СССР

Инфляция в России в феврале 2017 г. резко замедлилась до рекордно низких для этого месяца 0,2% с 0,6% в январе и 0,4% в декабре, ноябре и октябре 2016 г., сообщил во вторник Росстат.

За январь – февраль 2017 г. цены выросли на 0,8%.

Столь низкой инфляция в феврале (месяце, когда наблюдается сезонный рост на плодоовощную продукцию) не была за все время наблюдения с 1991 г. – до этого минимальный показатель был зафиксирован в феврале 2012 г. – 0,4%.

Инфляция оказалась ниже ожиданий аналитиков и совпала с нижней границей прогноза Минэкономразвития – консенсус-прогноз экономистов по инфляции на февраль, подготовленный «Интерфаксом» в конце месяца, равнялся 0,3%, министерство прогнозировало инфляцию в интервале 0,2–0,4%.

В феврале 2016 г. инфляция равнялась 0,6%. Поэтому в годовом выражении инфляция в феврале 2017 г., по данным Росстата, снизилась до 4,6% с 5,0% в январе и с 5,4% в декабре.