Инфляция в России снижается быстрее прогнозной динамики ЦБ

Инфляция в России стала снижаться быстрее прогнозной динамики Центробанка. Вероятность достижения цели в 4% в конце 2017 г. увеличилась. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования регулятора «О чем говорят тренды».

«Инфляция стала снижаться несколько быстрее прогнозной динамики Банка России на фоне благоприятных внешнеэкономических и финансовых условий и проведения умеренно-жесткой денежно-кредитной политики», - говорится в документе. Как отмечает ЦБ, в феврале отклонение инфляции от целевой траектории значительно сократилось.

В документе говорится о том, что в условиях повышенных инфляционных ожиданий населения и опережающего роста зарплат по сравнению с ростом производительности труда могут возникнуть дополнительные риски для достижения цели по инфляции.