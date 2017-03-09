Реальные расходы россиян в феврале оказались минимальными за пять лет – «Ромир»

В феврале повседневные расходы россиян сократились на 3,7% по сравнению с январем, что с учетом месячной инфляции в 0,2% дает падение почти на 4%, сообщает исследовательский холдинг «Ромир». Реальные, т. е. очищенные от инфляции, расходы россиян в феврале оказались минимальными за последние пять лет. В разрезе года общие расходы россиян выросли на 1,3%.

Исследователи полагают, что россияне в феврале решили сэкономить после резкого скачка цен на товары в январе, – люди реже ходили в магазины и меньше тратились на продукты. Отмечается, что февральская динамика потребительских расходов в разные годы чаще была положительной. Доля затрат на продуктовые категории в общей корзине расходов снизилась с 53% в январе до 50% в феврале. Средний чек остался практически неизменным – на 0,4% (2 руб.) меньше, чем в январе.

Расходы сокращали практически во всех регионах. Больше всех тратили жители Южного федерального округа – их расходы выросли на 5,6% по сравнению с январскими. Также увеличились расходы москвичей – на 2%. Больше всего экономили жители центральной части России – они сократили расходы на 8%.

Больше всех сократили траты россияне со средним доходом – на 3,3%, расходы низкодоходников уменьшились на 1,8%, высокодоходников – на 3,2%. Исследование проводилось на основе данных потребления 30 000 россиян, 11 000 домохозяйств в 180 городах с населением более 100 000 человек.