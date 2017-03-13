Доля энергоресурсов в российском экспорте выросла до 70% в январе – ФТС

Положительное внешнеторговое сальдо России в январе 2017 г. составило $12,6 млрд, что на $4 млрд выше показателя за аналогичный период 2016 г., сообщила ФТС. Внешнеторговый оборот России в январе текущего года составил $38,4 млрд и по сравнению с январем 2016 г. вырос на 42,4%.

Экспорт в январе 2017 г. составил $25,5 млрд, по сравнению с январем прошлого года он увеличился на 43,6%. Импорт в январе 2017 г. составил $12,9 млрд, что на 40,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основу российского экспорта в январе 2017 г. в страны дальнего зарубежья составили топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 70,2% (в январе 2016 г. - 68,5%).

В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю машин и оборудования в январе 2017 г. приходилось 47,3% (в январе 2016 г. - 44,5%). Стоимостной объем импорта этой продукции вырос по сравнению с январем 2016 г. на 46,5%. Стоимостной объем поставок механического оборудования возрос на 42,0%, электрического оборудования - на 33,9%, оптических инструментов и аппаратов - на 51,8%. Вместе с тем незначительно снизились физические объемы ввоза легковых автомобилей - на 0,3%.

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Евросоюз как крупнейший экономический партнер страны. На долю ЕС в январе 2017 г. приходилось 45,4% российского товарооборота (в январе 2016 г. - 41,7%). На страны СНГ в январе 2017 г. приходилось 11,4% российского товарооборота (в январе 2016 г. - 11,5%), на страны ЕАЭС - 8,5% (также 8,5%), на страны АТЭС - 30,1% (32,4%).

Основными торговыми партнерами России в январе 2017 г. среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил $6,0 млрд (157,7% к январю 2016 г.), Германия - $3,9 млрд (171,7%), Нидерланды - $2,8 млрд (136,0%), Италия - $1,7 млрд (133,7%), США - $1,3 млрд (117,8%), Турция - $1,3 млрд (101,3%), Япония - $1,2 млрд (94,4%), Польша - $1,1 млрд (178,1%), Республика Корея - $1,1 млрд (93,5%), Франция - $1,0 млрд (160,7%).