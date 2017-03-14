Мэй подтвердила готовность запустить процедуру Brexit до конца марта

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что по-прежнему готова запустить процесс выхода Великобритании из Евросоюза сразу после того, как законопроект о Brexit, который накануне утвердили обе палаты парламента, получит одобрение королевы Елизаветы II. Об этом сообщает во вторник британская газета The Guardian.

Выступая в парламенте, Мэй пообещала, что в ближайшие дни королева одобрит план по выходу из ЕС.

В ночь на вторник палата лордов приняла законопроект о Brexit в его первоначальном виде. Верхняя палата отказалась от двух своих поправок, как и настаивало правительство. Первая требовала гарантировать права 3 млн европейцев, уже проживающих в Великобритании. В правительстве разделяли это пожелание, но хотели бы добиться аналогичных условий и для британцев, проживающих в ЕС. Брюссель не согласен это обсуждать до подачи официального заявления о выходе из союза. Вторая поправка обязывала кабинет министров представить парламентариям проект о выходе из ЕС до его подписания.

В понедельник первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила о намерении также провести референдум о независимости между осенью 2018 г. и весной 2019 г. Шотландия уже проводила референдум о независимости в сентябре 2014 г. 55,42% проголосовавших высказались против независимости, 44,58% - за отделение.

Мэй заявляла, что считает сохранение Шотландии в составе Соединенного Королевства своим политическим приоритетом. «Свой первый визит в качестве премьер-министра я совершила именно сюда, в Шотландию. И мне хотелось четко указать на то, что укреплять и поддерживать узы, которые нас связывают, - для меня это личная приоритетная задача», - говорила Мэй в марте на конференции правящей консервативной партии в Глазго.