Процесс Brexit будет запущен в последнюю неделю марта

Официальный процесс выхода Великобритании из Евросоюза будет инициирован в последнюю неделю марта после завершения в ЕС празднований по случаю 60-летней годовщины Римского договора. Об этом cообщает газета Financial Times со ссылкой на канцелярию британского премьер-министра Терезы Мэй.

Представитель канцелярии британского премьера отверг предположение, что Мэй не стала спешить с запуском процесса Brexit в связи с заявлениями властей Шотландии о намерении провести повторный референдум о независимости.

Ранее в понедельник первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила о намерении провести повторный референдум между осенью 2018 г. и весной 2019 г. Шотландия уже проводила референдум о независимости в сентябре 2014 г. 55,42% проголосовавших высказались против независимости, 44,58% - за отделение.

Мэй заявляла, что считает сохранение Шотландии в составе Соединенного Королевства своим политическим приоритетом. «Свой первый визит в качестве премьер-министра я совершила именно сюда, в Шотландию. И мне хотелось четко указать на то, что укреплять и поддерживать узы, которые нас связывают, - для меня это личная приоритетная задача», - говорила Мэй в марте на конференции правящей консервативной партии в Глазго.

Курс фунта стерлингов к доллару США поднялся в ходе торгов в понедельник до $1,2241 по сравнению с $1,2178 на закрытие предыдущей сессии, отмечает «Интерфакс».