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В Шотландии инициируют новый референдум о независимости

Первый министр Никола Стерджен видит в этом защиту страны от Brexit
Первый министр Шотландии Никола Стерджен пообещала инициировать новый референдум о независимости, сообщает Bloomberg
Первый министр Шотландии Никола Стерджен пообещала инициировать новый референдум о независимости, сообщает Bloomberg
Matt Dunham / AP

Первый министр Шотландии Никола Стерджен пообещала инициировать новый референдум о независимости, сообщает Bloomberg. Об этом она заявила на пресс-конференции в Эдинбурге. Она уточнила, что голосование пройдет в период между осенью 2018 г. и весной 2019 г.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что новый референдум о независимости Шотландии неизбежен, однако его дата пока неизвестна.

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Стерджен не раз называла ошибкой решение о выходе Великобритании из Евросоюза. В интервью BBC она не исключала проведения повторного референдума. Шотландский министр подчеркивала, что повторное голосование пройдет, если интересы Шотландии при выходе Великобритании из Евросоюза не будут соблюдены.

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По ее словам, одним из условий Эдинбурга при осуществлении Brexit является «сохранение доступа Соединенного Королевства к единому европейскому рынку». Если это требование будет соблюдено, то это будет означать автономию для Шотландии практически во всех областях, кроме обороны и вопросов макроэкономики.

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«Если нас проигнорируют, если наше мнение и наши интересы отставят в сторону, то может случиться что угодно. Нам в Шотландии придется спросить себя, довольны ли мы тем направлением, в котором движется страна, хотим ли мы, чтобы консервативное правительство правого толка определяло повестку дня, возможно, на протяжении последующих 20 лет, или же мы хотим взять под контроль свое будущее. Я думаю, что при таких обстоятельствах было бы правильным, чтобы у Шотландии была возможность решать», - сказала она BBC.

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Премьер-министр отмечала, что Brexit будет иметь серьезные последствия, которые затронут экономику, рынок труда, торговлю и уровень жизни населения. «Именно поэтому шотландское правительство представило предложения, к которым, мы надеемся, отнесутся серьезно, но в преддверии применения статьи 50 [Лиссабонского договора] мы даже не знаем о позиции Великобритании, что является неприемлемым», - добавила она.

Шотландия уже проводила референдум о независимости в сентябре 2014 г. 55,42% проголосовавших высказались против независимости, 44,58% - за отделение.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что считает сохранение Шотландии в составе Соединенного Королевства своим политическим приоритетом. «Свой первый визит в качестве премьер-министра я совершила именно сюда, в Шотландию. И мне хотелось четко указать на то, что укреплять и поддерживать узы, которые нас связывают, - для меня это личная приоритетная задача», - говорила Мэй в марте на конференции правящей Консервативной партии в Глазго.

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