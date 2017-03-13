В Шотландии инициируют новый референдум о независимости

Первый министр Шотландии Никола Стерджен пообещала инициировать новый референдум о независимости, сообщает Bloomberg. Об этом она заявила на пресс-конференции в Эдинбурге. Она уточнила, что голосование пройдет в период между осенью 2018 г. и весной 2019 г.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что новый референдум о независимости Шотландии неизбежен, однако его дата пока неизвестна.

Стерджен не раз называла ошибкой решение о выходе Великобритании из Евросоюза. В интервью BBC она не исключала проведения повторного референдума. Шотландский министр подчеркивала, что повторное голосование пройдет, если интересы Шотландии при выходе Великобритании из Евросоюза не будут соблюдены.

По ее словам, одним из условий Эдинбурга при осуществлении Brexit является «сохранение доступа Соединенного Королевства к единому европейскому рынку». Если это требование будет соблюдено, то это будет означать автономию для Шотландии практически во всех областях, кроме обороны и вопросов макроэкономики.

«Если нас проигнорируют, если наше мнение и наши интересы отставят в сторону, то может случиться что угодно. Нам в Шотландии придется спросить себя, довольны ли мы тем направлением, в котором движется страна, хотим ли мы, чтобы консервативное правительство правого толка определяло повестку дня, возможно, на протяжении последующих 20 лет, или же мы хотим взять под контроль свое будущее. Я думаю, что при таких обстоятельствах было бы правильным, чтобы у Шотландии была возможность решать», - сказала она BBC.

Премьер-министр отмечала, что Brexit будет иметь серьезные последствия, которые затронут экономику, рынок труда, торговлю и уровень жизни населения. «Именно поэтому шотландское правительство представило предложения, к которым, мы надеемся, отнесутся серьезно, но в преддверии применения статьи 50 [Лиссабонского договора] мы даже не знаем о позиции Великобритании, что является неприемлемым», - добавила она.

Шотландия уже проводила референдум о независимости в сентябре 2014 г. 55,42% проголосовавших высказались против независимости, 44,58% - за отделение.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что считает сохранение Шотландии в составе Соединенного Королевства своим политическим приоритетом. «Свой первый визит в качестве премьер-министра я совершила именно сюда, в Шотландию. И мне хотелось четко указать на то, что укреплять и поддерживать узы, которые нас связывают, - для меня это личная приоритетная задача», - говорила Мэй в марте на конференции правящей Консервативной партии в Глазго.