Палата лордов одобрила правительственный законопроект о Brexit

Британский парламент одобрил правительственный законопроект, позволяющий премьер-министру Терезе Мей приступить к началу процедуры выхода королевства из Евросоюза, сообщает ВВС. Палата лордов не стала повторно настаивать на внесенных ею, но отвергнутых палатой общин поправках. За исключение из текста законопроекта поправок проголосовали 274 пэра, против- 135, передает ТАСС.

Верхняя палата отказалась от двух своих поправок, как и настаивало правительство. Первая требовала гарантировать права 3 млн европейцев, уже проживающих в Великобритании. В правительстве разделяkb это пожелание, но хотели бы добиться аналогичных условий и для британцев, проживающих в ЕС. Брюссель не согласен это обсуждать до подачи официального заявления о выходе из союза. Вторая – поправка обязывала кабинет министров представить парламентариям проект о выходе из ЕС до его подписания.

Для вступления документа в силу его текст должен быть одобрен королевой. Это может произойти в течение нескольких часов. После этого Тереза Мей получит право запустить процедуру выхода.

Правительство ранее обещало подать уведомление о намерении выйти из ЕС до конца марта. Вчера источники телекомпании в парламенте говорили, что премьер подождет до конца месяца.