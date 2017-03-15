Вопрос повышения НДС до 22% будет вынесен на обсуждение во II квартале

Новый налоговый маневр, предполагающий повышение НДС и снижение страховых взносов до 22%, будет вынесен на обсуждение правительства во II квартале 2017 г. Об этом сообщил замглавы Минфина Владимир Колычев.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что считает возможным снизить совокупную ставку страховых взносов и увеличить косвенную нагрузку: ставки взносов и НДС должны быть на уровне 22%, чтобы это было нейтрально для бюджета.

Все налоговые новации должны соответствовать трем критериям, уверен Силуанов: не приводить к изменению нагрузки на бизнес, стимулировать рост собираемости налогов, способствовать упрощению их администрирования.