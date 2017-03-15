Минфин: объем неформальных зарплат составляет 10–12 трлн рублей

Заместитель министра финансов Владимир Колычев заявил, что в результате налогового маневра ведомство рассчитывает на «обеление» части неформальных зарплат. Их общий объем оценивается в 10-12 трлн руб.

«В цифрах 2016 г. можно посмотреть, сколько было расходов и тех сбережений, которые можно было оценить разными способами (депозиты, владение акциями и т. д.), — это порядка 58 трлн руб. Далее методом остаточного подхода можем посчитать… доходы неформального сектора и неучтенные доходы формального сектора… Оценка: 6 трлн руб. — это конвертные схемы и около 6 трлн руб. — это зарплаты неформального сектора. Порядка 10-12 трлн руб.», — приводит RNS его слова.

Минфин прогнозирует нейтральный бюджетный эффект от введения налогового маневра по повышению НДС до 22% и снижению ставки страховых взносов до 22%. «НДС увеличивается на 1,2 трлн руб., страховые взносы выпадают на 1,4 трлн руб., но экономия на страховых взносах по платежам работников бюджетного сектора это нейтрализует. Эффект нейтральный…» — добавил Колычев.