Минфин оценил стоимость снижения страховых взносов в 1,4 трлн рублей

Предлагаемый Минфином налоговый маневр со снижением ставки страховых взносов с 30 до 22% и повышением ставки НДС с 18 до 22% поможет уравнять конкурентные условия в экономике, затормозить процесс ухода бизнеса в неформальный сектор и сократить разбалансировку государственных страховых систем. С таким заявлением выступил замминистра финансов Владимир Колычев. В Минфине отметили, что фискальная девальвация не является целью маневра.

«В стране с плавающим курсом невозможна фискальная девальвация. Она возможна только в странах с управляемым курсом, некоторые из них, когда не могли адаптироваться к внешним шокам за счет корректировки валютного курса, прибегали к таким политикам», - пояснил Колычев.

Он пояснил, что вариант 22/22 позволит балансировать между нейтральностью для госбюджета и соотношением положительных и негативных последствий для частного сектора. «Это означает, что бюджет никаких дополнительных доходов не получает, что означает, что нагрузка в целом на частный сектор не меняется, меняется только ее структура. Можно говорить о том, что раз для бюджета он нейтрален, то для частного сектора тоже нейтрален в целом по экономике», - сказал замминистра.

При этом предполагается, что маневр будет затрагивать только стандартную ставку НДС (18%), льготная ставка в 10% меняться не будет, будут сохранены и существующие льготы по страховым взносам. При этом Минфин предлагает убрать порог в 10% для взносов в Пенсионный фонд, которые платятся с превышения в 2017 г. годовой зарплаты в 876 000 руб. В результате маневра трансферт в ПФР из федерального бюджета увеличится, но система с текущим уровнем страховых взносов в будущем будет более разбалансированной, чем если сейчас увеличить трансферт.

Минфин не боится снижения собираемости НДС в результате повышения ставки, отмечая, что опыт других стран показывает, что проблемы с администрированием начинаются при ставке 25% и выше.

По расчетам Минфина, в 2019 г. после введения маневра поступления страховых взносов сократятся приблизительно на 1,4 трлн руб., поступление НДС вырастет на 1,2 трлн руб.