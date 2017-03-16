Путин сообщил о росте ВВП за январь на 0,8%

В январе 2017 г. ВВП России вырос на 0,8%, заявил президент Владимир Путин на «Неделе российского бизнеса», организованной РСПП. Как передает «Интерфакс», ссылаясь на Росстат, президент добавил, что в январе промышленное производство выросло на 2,3%, обрабатывающие отрасли - на 2%.

«Мы вышли на траекторию устойчивого снижения инфляции, что считаю чрезвычайно важным. По состоянию на 13 марта она составила 4,4% в годовом исчислении», - сказал Путин. Также, по его словам, удалось удержать на приемлемом уровне бюджетный дефицит, курс национальной валюты.

О росте экономики на этой неделе говорил и министр экономического развития Максим Орешкин. «Положительный тренд в целом продолжается. В январе наблюдался очищенный рост к декабрю», - сказал он. «Экономика приспособилась к новой реальности. Начало года показывает рост, по итогам года он может составить 2%», - добавил министр.