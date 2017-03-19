Киев объяснил перенос заседания МВФ по программе Украины

В украинском Министерстве финансов подтвердили, что совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) отложил обсуждение антикризисной программы Украины, которое было запланировано на 20 марта.

В ведомстве перенос заседания объяснили тем, что МВФ необходимо уточнить расчеты в связи с экономическими мерами Украины, принимаемыми в ответ на блокаду со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также в связи с признанием Россией паспортов жителей Донбасса.

«Уточнение этих расчетов важно для обеих сторон для максимальной эффективности программы. Соответствующие консультации уже начаты. Планируем их завершить в кратчайшие сроки», – сказал министр финансов Украины Александр Данилюк, слова которого приводятся на сайте ведомства.

В марте 2015 г. МВФ открыл четырехлетнюю кредитную программу для Украины на $17 млрд, которая предусматривает ежеквартальный пересмотр программы и предоставление восьми траншей.