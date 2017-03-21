Операторы связи предупредили клиентов о подоходном налоге за трехлетние долги

Операторы связи сообщили клиентам, что, по новому законодательству, неоплаченная в течение трех лет задолженность признается получением экономической выгоды и с нее придется платить налог, сообщил РБК. Данные о таких долгах направляются в налоговую службу, а к должникам могут быть применены обычные ограничения для неплательщиков, в том числе запрет на выезд за границу. РБК добавляет, что передавать налоговикам информацию о задолженностях граждан смогут банки и предприятия ЖКХ.

На сайте «Ростелекома» 21 марта появилось предупреждение, что с 1 января 2016 г. «полученные, но не оплаченные услуги связи по истечении срока давности (от 3-х лет) признаются получением экономической выгоды пользователем». Оператор связи будет обязан сообщать о неоплаченных услугах в налоговые органы, а клиенту придется заплатить с них подоходный налог. «Информацию о начислении налогов и состоянии расчетов по ним можно уточнить в личном кабинете на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru), на портале Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru), либо в письменном уведомлении ФНС», добавляет «Ростелеком».

На сайте «Вымпелкома» такое предупреждение появилось еще 15 февраля, оно адресовано не только нынешним, но и бывшим абонентам.

«Ростелеком» до 1 марта направил налоговикам информацию о списанных в течение прошлого года долгах за услуги связи, признанных безнадежными, такие образовались с 2013 г., сообщил РБК представитель компании Валерий Костарев. Сколько таких абонентов у компании, он не уточнил. «Речь идет о тысячах абонентов. Как правило, сумма задолженности небольшая, до 1 тыс. руб., потому что операторы обычно перестают оказывать услуги, когда абоненты не платят. Мы понимаем, что для многих людей это может стать проблемой, поэтому проинформировали абонентов», — сказала он.