Орешкин раскритиковал новую методологию Росстата

Министр экономического развития Максим Орешкин назвал неудачным переход Росстата на новую методологию. «Опубликованная Росстатом статистика за февраль является нерепрезентативной и по фундаментальным, и по техническим причинам. База прошлого, високосного, года, принятая за основу, и перенос на февраль этого года дополнительных праздничных дней исказили статистические данные», — приводит RNS слова министра. Орешкин добавил, что «в начале года возникли частые переносы сроков публикации», а оценки Росстата не всегда базируются на реальных отчетных данных. Министр заявил, что показатели за январь и февраль могут пересмотреть.

Согласно статистике Росстата, которая была опубликована во вторник, в феврале реальные доходы населения снизились на 4,1% в годовом выражении (рост на 1% за январь-февраль). Также снижение показал оборот розничной торговли, показатель уменьшился на 2,6%. Промпроизводство в феврале снизилось на 2,7%, в январе и феврале — на 0,3%. Производство продуктов питания в феврале снизилось на 2,5%, в январе и феврале — увеличилось на 1,1%

С апреля 2016 г. Росстат перешел на расчеты ВВП и его компонентов в ценах 2011 г., до этого базисным годом был 2008-й – смена базы происходит каждые четыре года. И в результате пересчетов по новой системе цен цифры обычно выходят совершенно непредсказуемые, ранее объяснял «Ведомостям» Владимир Тихомиров из БКС.

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