Росстат могут переподчинить Минэкономразвития

В правительстве недовольны качеством статистической информации, которую готовит Росстат. Агентство, которое сейчас напрямую подчиняется правительству, могут переподчинить Минэкономразвития, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источники. Эту информацию подтвердили «Ведомостям» два чиновника. «Разговор о переходе ведомства обратно в Минэкономразвития ведется», — рассказал «Газете.Ru» высокопоставленный правительственный источник. Два других собеседника из правительства знают, что этот вопрос обсуждаться в ближайшие недели у первого вице-премьера Игоря Шувалова.