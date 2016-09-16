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Статья опубликована в № 4162 от 16.09.2016 под заголовком: У АСВ замаячили тайные вклады

АСВ ищет тайные вклады в банке из топ-100

ЦБ ввел временную администрацию в Росинтербанк, который привлек 55 млрд рублей от населения
Агентству по страхованию вкладов (АСВ), возможно, предстоят крупные выплаты: временная администрация введена в Росинтербанк, собравший 55 млрд руб. вкладов. Часть средств банк мог утаить
Агентству по страхованию вкладов (АСВ), возможно, предстоят крупные выплаты: временная администрация введена в Росинтербанк, собравший 55 млрд руб. вкладов. Часть средств банк мог утаить
Е. Егоров / Ведомости

Центробанк в четверг ввел временную администрацию в Росинтербанк, ее функции возложены на АСВ. Причина – неустойчивое финансовое положение банка, угрожающее его кредиторам, следует из сообщения регулятора. Полномочия акционеров и правления приостановлены. В четверг утром Росинтербанк сообщил на сайте, что прекращает обслуживать клиентов для стабилизации финансовых показателей (затем сайт банка перестал работать).

Это не страховой случай: лицензию у Росинтербанка регулятор не отозвал. Первоочередная задача временной администрации – обследование финансового положения банка, сообщил ЦБ. По результатам проверки будут разработаны предложения по дальнейшей деятельности банка, пообещало АСВ.

Временная администрация будет изучать в том числе пассивы Росинтербанка, привлеченные от населения, рассказывает человек, знающий это от сотрудников ЦБ: по его данным, банк проводил операции, цель которых – регулирование остатков по вкладам, чтобы их размер не нарушал предписание регулятора. Сотрудники ЦБ выявили это во время проверки с помощью специальной группы вкладчиков, продолжает собеседник «Ведомостей»: выяснилось, что так называемый вкладчик-маячок деньги со своего счета снял, хотя на самом деле этого не делал. Сколько вкладов могло оказаться «за балансом», предстоит выяснить временной администрации, заключает он.

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Активы портятся

Качество активов в банках с отозванными лицензиями ухудшается, констатирует S&P: отношение активов к обязательствам на дату отзыва лицензии снизилось примерно с 50% в 2015 г. до 28% в первом полугодии 2016 г. Шансы вернуть деньги у кредиторов невелики: в 2009–2015 гг. средний показатель возмещения необеспеченного долга (большинство относятся к третьей очереди кредиторов, кроме розничных вкладчиков) составлял 10%, пишет рейтинговое агентство. По его данным, вернуть удается 70% застрахованных вкладов.

ЦБ несколько лет ограничивал Росинтербанку привлечение средств населения, знает контрагент банка: хотя банк продолжал активно давать рекламу, но по балансу вклады почти не росли. «Банк до последнего рекламировал свои вклады, и по отчетности видно, что средства физлиц приходили, хотя что-то, конечно, гасилось», – говорит аналитик Национального рейтингового агентства Карина Артемьева.

Забалансовая «тетрадка вкладов пока не подтверждена», но ЦБ проверяет наличие неучтенных средств физлиц, говорит человек, близкий к надзорному блоку регулятора.

На 1 августа у Росинтербанка было 55,14 млрд руб. средств физлиц. С января размер вкладов в банке колебался от 54,1 млрд до 55,6 млрд руб. По итогам II квартала банк занимал 61-е место по активам в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА».

С 2008 г. активы Росинтербанка выросли почти в 500 раз, напоминает Артемьева, отмечая, что банков с такой структурой баланса, как у Росинтербанка, немного: «Почти 90% фондирования приходится на средства населения, которые банк размещает в кредиты компаниям, примерно 95% кредитного портфеля – это корпоративные ссуды. Причем просроченных кредитов у Росинтербанка всего 4,8%».

Для банков с такой структурой баланса очень важно иметь большой запас ликвидности, и лучший ее источник – это портфель ценных бумаг, говорит она, замечая, что с начала года у банка запас ликвидности таял.

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«Если на 1 января у банка было заложено по репо 75% портфеля ценных бумаг, то к 1 апреля доля стремилась к 100%. На 1 августа из 34 млрд руб. было заложено 31,5 млрд, это очень много», – указывает Артемьева. Касса и средства ЦБ в балансе также снижались – с 20% на начало года до 13%, добавляет она.

«Скорее всего, наиболее серьезные и значимые изменения происходили в августе, но мы этого пока не видим, поскольку ЦБ еще не опубликовал отчетности на 1 сентября», – предполагает Артемьева.

Основной акционер Росинтербанка (75,84%, остальным владеет группа физлиц) – Георгий Гвелесиани, следует из данных на сайте ЦБ. По данным СПАРК, он владеет УК «Молочные активы», которая строит молочный животноводческий комплекс в Калужской области (две молочно-товарные фермы и молокоперерабатывающий завод). На сайте «Молочных активов» указано, что стоимость проекта составляет 3,5 млрд руб., реализуется он при поддержке Россельхозбанка (кредит на 2,2 млрд руб.) и Росинтербанка. Выпускает молочную продукцию под маркой «Калужская зорька». Гвелесиани рассказывал про этот бизнес в интервью в 2014 г.

Связаться с Гвелесиани вчера не удалось. Представители ЦБ, АСВ и Росинтербанка вчера на вопросы «Ведомостей» не ответили.

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