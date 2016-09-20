ВТБ оштрафован американским регулятором на $5 млн

Банк ВТБ оштрафован комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) из-за пересмотра правил заключения сделок на бирже, говорится в заявлении пресс-службы ВТБ.

Американский регулятор ранее выпустил заявление, в котором говорится , что банк ВТБ и подконтрольный ему «ВТБ капитал» проводили «фиктивные и неконкурентные» фьючерсные сделки в паре рубль/доллар на Чикагской бирже. Банкам назначен штраф в $5 млн. Кроме того, комиссия предписала банку усовершенствовать внутренние процедуры, чтобы не допустить нарушений в будущем.

По информации комиссии в период с декабря 2010 г. по июнь 2013 г. ВТБ и «ВТБ капитал» заключили на Чикагской товарной бирже более 100 сделок по фьючерсным контрактам рубль/доллару на сумму $36 млрд. Из-за требований к достаточности капитала зарегистрированный в России ВТБ не мог хеджировать свои валютные риски через свопы на внебиржевом рынке. В связи с этим ВТБ переносил свои валютные риски на подконтрольный ему «ВТБ капитал», который хеджировал риски на внебиржевом рынке через свопы по более выгодным ставкам, чем у других компаний, считают представители регулятора.

«Биржевые сделки, которые попали под расследование Комиссии по торговле товарными фьючерсами в США, осуществлялись по правилам Чикагской биржи и никаких претензий до недавнего времени не вызывали», - отмечается в сообщении ВТБ. Однако, указываает банк, около года назад CFTC подала иск против одного из западных банков, вменяя ему серьезные обвинения при проведении транзакций.

«Скорее всего, этот прецедент заставил комиссию пересмотреть практику совершения подобных сделок на бирже и впоследствии ввести запрет на адресные операции внутри одной группы. Этот запрет коснулся всех банков, работающих в США. Таким образом, речь идет исключительно о регулировании работы банков на американском рынке», - отмечает ВТБ.

«ВТБ капитал» провел ряд встреч с регулятором, по итогам которых комиссия «пришла к выводу, что банк действовал абсолютно в рамках существовавшей на тот момент рыночной практики». Но в связи с пересмотром правил заключения сделок на бирже, регулятор решил не признавать корректной работу группы ВТБ по некоторым ранее заключенным сделкам. «Принимая во внимание тот факт, что Чикагская биржа ранее допускала такие торги, а ВТБ активно сотрудничал с Комиссией, банк был оштрафован на минимально возможную сумму», - заключает банк.