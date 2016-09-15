Власти США начали расследование в отношении банка Wells Fargo – WSJ

Федеральная прокуратура США начала расследование в отношении американского банка Wells Fargo, пишет Wall Street Journal. Расследование инициировано прокуратурами штатов Нью-Йорк и Калифорния. По результатам расследования может быть возбуждено уголовное дело. По данным издания, прокуроры уже направили в Wells Fargo запрос о предоставлении доступа к документам банка.

На прошлой неделе стало известно, что сотрудники Wells Fargo открыли более 2 млн счетов и кредитных карт, не сообщая об этом клиентам. В рамках внесудебного соглашения банк заплатил $185 млн штрафа, не признавая и не отрицая нарушений. Кроме того, Wells Fargo уволил около 5300 сотрудников, допускавших нарушения.