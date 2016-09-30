«РЕСО-гарантия» нацелилась на покупку активов

«РЕСО-гарантия» по итогам 2016 г. надеется собрать чуть меньше 100 млрд руб., заявил владелец и президент страховой компании Сергей Саркисов. По его словам, «РЕСО-гарантия» также рассматривает варианты покупки страховых компаний в сегменте как добровольного, так и обязательного страхования. Деталей он не раскрыл.

Он говорит, что положительно оценивает предлагаемую реформу ОСАГО, поскольку натуральные выплаты – мировая практика. «Выплата наличных денег исчезнет как класс», – убежден он. Минфин предлагает возмещать потери клиентам в виде ремонта автомобиля – ведомство подготовило соответствующие поправки и надеется на их принятие в осеннюю сессию в Госдуме.

Страховщик, к сожалению, отвечает за качество этого ремонта, посетовал Саркисов. Однако страховому рынку нужно уходить от наличных, поскольку «наличные – это криминал». Он считает, что автоюристы обманывают и граждан, и страховщиков, по его словам, в 2015 г. они получили 12-15 млрд руб. И, к сожалению, этот процесс продолжает развиваться, констатирует он.

Саркисов также отметил, что системы продажи электронного ОСАГО несовершенны: «Такое ощущение, что все покупатели полисов живут в Крыму, вероятно отчасти из-за того, что [региональный] коэффициент 0,6». Пока продажа таких полисов – право компании, но с 1 января это станет обязательным. По словам Саркисова, сейчас компания не может определять, где реально проживает клиент. В случае отмены территориальных коэффициентов будет проще, считает он.

Саркисов позитивно оценивает действия ЦБ по части надзора. По его словам, Центробанк активно работает с системно значимыми страховщиками: четырем-пяти компаниям потребуется докапитализация, и ЦБ их уже об этом предупредил.