АСВ может перейти под контроль ЦБ

В одном из вариантов новой модели финансового оздоровления Центробанк может стать куратором Агентства по страхованию вкладов (АСВ), заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. При этом она подчеркнула, что обсуждаются разные варианты, в том числе и этот.

О том, что ЦБ намерен кардинально изменить существующий механизм санации, Набиуллина объявила в июле этого года. Регулятор подготовил законопроект, который предполагает отстранение АСВ от финансового оздоровления банков и переход этого процесса полностью в ведение ЦБ. Документ предполагает, что ЦБ создаст фонд санаций и управляющую компанию (УК), которая, получив акции санируемых банков, будет создавать паевые инвестиционные фонды и продавать их паи ЦБ. Завершив финансовое оздоровление, фонд будет продавать банки, причем не обязательно с прибылью.

Предложенная ЦБ концепция вызвала у ведомств разногласия и возражения. Минфин, Минэкономразвития и АСВ отмечали, что в законопроекте не предусмотрен внешний контроль за деятельностью фонда, рассказывали «Ведомостям» три человека, участвующие в его обсуждении. АСВ в своем отзыве на законопроект («Ведомости» с ним ознакомились) отмечало, что возникает конфликт интересов - нарушается принцип независимости при принятии решения о санации банка. ЦБ будет в одном лице совмещать функции регулятора, органа банковского надзора и санатора, что не соответствует мировой практике, настаивала госкорпорация. Первый вице-премьер Игорь Шувалов дал ведомствам месяц на то, чтобы найти компромиссный вариант и проработать организационные и управленческие вопросы. Срок истек в конце сентября.

Решения до сих пор нет, сообщил «Ведомостям» федеральный чиновник. На этой неделе было дважды запланировано совещание по приоритетным законопроектам у Шувалова, но оба раза встреча переносилась, сообщил собеседник «Ведомостей» и подтвердил человек, близкий к набсовету АСВ. Предварительно совещание назначено на вторник следующей недели, указывает один из них. По его словам, ожидается, что на нем участники обсудят и проект ЦБ по фонду санаций.

Есть разные позиции и варианты, подтверждает федеральный чиновник. Первый - это вариант, который обсуждался изначально: с нуля создать фонд санации банков и управляющую компанию, которые будут под контролем ЦБ, рассказывает собеседник «Ведомостей», замечая, что шансы на реализацию этого сценария невелики, поскольку в таком виде это не нравится правительству. Второй вариант - управляющей компанией станет АСВ, которое будет действовать от имени фонда ЦБ и исполнять его поручения, продолжает он. Третий вариант - ничего не менять и УК не создавать, а сделать так, чтобы АСВ в каком-то виде перешло под контроль ЦБ: «Например, регулятор станет акционером, а правительство будет курировать работу набсовета. Или же большинство в набсовете будет у ЦБ, а правительство по-прежнему продолжит контролировать АСВ», - говорит федеральный чиновник. Другой федеральный чиновник подтвердил «Ведомостям», что все эти варианты действительно обсуждаются: «Пока что решения никакого нет, идут рабочие дискуссии».

Поскольку законопроект планировалось вносить в осеннюю сессию Госдумы, в ближайшее время какое-то решение должно быть выработано, полагает один из собеседников «Ведомостей». Очевидно, что суть идеи - прекратить практику, когда финансовым оздоровлением занимаются частные банки, - будет реализована. Вопрос в том, кто станет УК фонда и у кого будет возможность курировать ее работу, заключает федеральный чиновник. Об этом же заявила в четверг Набиуллина: «Это будет акционерная форма санирования, а не выдача кредитов санаторам, отобранным по конкурсу. Вопрос в том, кто будет выполнять функцию УК, этот вопрос обсуждается».