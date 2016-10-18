Сбербанк и «ВТБ 24» снижают ставки по ипотеке

Сбербанк и ВТБ 24 понижают ставки по ипотеке, говорится в сообщениях банков. Также о возможности снижения ставок сообщил ВТБ.

Сбербанк с 18 октября снизил ставки на 0,5 процентного пункта (п. п.) по всем ипотечным кредитам, уточнил банк: новый диапазон ставок по продуктам «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья» составит 12–13,5% годовых в рублях, для заявок по программе «Ипотека с государственной поддержкой» ставка снижена до 11,4% годовых.

В отдельных регионах России банк предложит дополнительное снижение ставок на 0,5 п. п.: это Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Ленинградская, Калининградская, Ростовская, Челябинская, Омская, Новосибирская, Иркутская, Магаданская, Амурская, Сахалинская области, Республика Якутия, Чукотский АО, Хабаровский край, Приморский край, Камчатский край.

За 9 месяцев банк выдал 330 000 ипотечных кредитов общим объемом 510 млрд руб., сообщила в ходе телеконференции директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова. Ипотечный портфель Сбербанка составил на 1 октября 2016 г. 2,4 трлн руб. (+13% год к году), приводит ее слова ТАСС.

«ВТБ 24» намерен до конца текущей недели снизить ставки по всей линейке ипотечных программ в среднем на 0,5 п. п. «Самая низкая ставка по-прежнему сохранится в рамках программы с господдержкой, по которой сейчас выдается каждый второй кредит», – приводит «Интерфакс» слова старшего вице-президента «ВТБ 24» Андрея Осипова.

Как отмечает «ВТБ 24», ипотека является драйвером роста всего рынка розничного кредитования. «Мы ожидаем, что в следующем году рынок будет достаточно крепким, чтобы развиваться и без программы господдержки, и ставка в среднем по рынку стабилизируется на уровне 12,5–13% годовых. Поэтому считаем, что лучше взять ипотеку на новостройку сейчас – на минимальных ставках», – подчеркнул Осипов.

ВТБ также рассматривает возможность снизить ставки по ипотеке в ближайшее время. «Мы планируем, что снижение составит около 0,5 п. п. по всей линейке наших продуктов. Минимальная ставка – 11,15% – может быть установлена по ипотеке с господдержкой. Окончательное решение будет принято до конца этой недели», – уточнил руководитель дирекции ипотечных продаж банка Георгий Тер-Аристокесянц.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее заявил, что в ближайшее время ставки по кредитам, в том числе и по ипотечным, могут снизиться. «В настоящий момент мы можем отметить, что рост цен замедлился, инфляция стала ниже, и это дает основание предполагать, что в относительно короткой перспективе можно будет говорить и о снижении основных банковских ставок, включая ключевую ставку Центрального банка… В этом случае мы выйдем уже на вполне приемлемые, я бы сказал, современные, цивилизованные ставки ипотечных кредитов», – сказал Медведев.