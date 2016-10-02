Медведев ожидает снижения ставок по ипотеке

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что в ближайшее время ставки по кредитам, в том числе и по ипотечным, могут снизиться. Об этом он заявил в программе «Воскресное время» на Первом канале.

«В настоящий момент мы можем отметить, что рост цен замедлился, инфляция стала ниже, и это дает основание предполагать, что в относительно короткой перспективе можно будет говорить и о снижении основных банковских ставок, включая ключевую ставку Центрального банка… В этом случае мы выйдем уже на вполне приемлемые, я бы сказал, современные, цивилизованные ставки ипотечных кредитов», – сказал Медведев.

При этом премьер отметил, что «стоимость ипотеки остается высокой» и связано это с действующими макроэкономическими условиями, с ситуацией на кредитном рынке и с теми показателями, которые дает экономика страны.