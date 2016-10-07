Объем ипотечных кредитов в России вырос на 37,8% за 8 месяцев – ЦБ

Россияне за первые 8 месяцев текущего года взяли в банках ипотечных кредитов на 899,5 млрд руб., что на 37,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Центробанка РФ.

При этом объем предоставленных ипотечным заемщикам средств в августе увеличился на 13% и достиг максимального значения с марта – 125 млрд руб.

«Последний месяц лета характеризовался дальнейшим ростом спроса на ипотеку, вызванным активным участием банков в программе государственной поддержки рынка ИЖК и продолжающимся улучшением ценовых условий на этом рынке», – говорится в сообщении ЦБ.

Процентная ставка по ипотечному кредитованию в рублях снижалась два месяца подряд: в июле - до 12,82% и в августе - до 12,66%. Еще более ощутимо снизился уровень процентной ставки по ипотечным кредитам на новостройки – до 10,87% в августе с 11,84% в июле, подсчитал в ЦБ.