Сбербанк готов повысить лимит по кредитке каждому 10-му клиенту

Статья опубликована в № 4188 от 24.10.2016 под заголовком: Сбербанк сыграет в карты

Сбербанк предложил каждому 10-му владельцу кредитной карты увеличить лимит на 20–30%, рассказал начальник отдела развития кредитных карт госбанка Игорь Ковалев. Увеличение лимитов было заморожено в конце 2014 г., но в конце 2015 – начале 2016 г. Сбербанк провел несколько пилотных кампаний и теперь намерен делать это регулярно.

Нынешняя коснулась только активных пользователей кредиток, и Ковалев уверяет, что клиенты активно используют новые лимиты, но не уточняет, какую часть нового лимита они используют. По оценкам банка, выбранные заемщики способны нести большую кредитную нагрузку без ухудшения финансового положения, уверяет Ковалев.

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ, не учитывает данные Сбербанка), средний размер лимита по кредиткам снижался с мая 2016 г. и к сентябрю составил 49 100 руб. По статистике Объединенного кредитного бюро, которая включает данные Сбербанка, за этот же период наблюдался рост: с мая средний размер лимита по кредиткам вырос на 8% – с 33 400 до 36 100 руб.

В мае Сбербанк начал снижать ставки по потребительским кредитам. И если в мае розничный кредитный портфель госбанка вырос на 14 млрд руб., то в августе – уже на 37 млрд руб., а в сентябре – на 17 млрд руб.

«Несмотря на падение реальных доходов населения, рынок ждет роста кредитования. Ипотечный портфель продолжал расти все это время, так что сейчас речь в первую очередь про необеспеченное кредитование. Банки уже замечают рост в этом сегменте», – утверждает аналитик «Уралсиба» Наталия Березина. По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, таким образом Сбербанк стремится добиться увеличения кредитного портфеля с одновременным улучшением его качества, а также повысить лояльность хороших клиентов.

«В каком-то смысле это игра на опережение: Сбербанк борется за качественного заемщика и для этого предпринимает эти действия», – соглашается Березина. «Скорее всего, часть игроков рынка последуют за Сбербанком и также начнут пересмотр лимитов», – допускает зампред правления Транскапиталбанка Евгений Ивановский.

В «Хоум кредите» сказали, что рассматривают такую возможность. В «Бинбанке», «ВТБ 24» и Альфа-банке отметили, что делают это постоянно. В банке «Зенит», Транскапиталбанке, МКБ, «Глобэксе» заявили, что в ближайшее время не планируют массово повышать лимиты по кредиткам.

«Мы наблюдаем смягчение кредитных процедур по всем продуктам, включая кредитные карты», – утверждает руководитель службы банковских карт банка ВТБ Мария Точилова. Карты продолжают оставаться драйвером потребительского кредитования, отмечает директор по развитию розничных продуктов «Ак барса» Лариса Шпитонцева.

«Банки осторожно продвигают увеличение карточных лимитов, поскольку при агрессивной политике кредитная карта несет в себе ощутимые риски», – отмечает директор департамента розничного кредитования Московского кредитного банка Александр Шорников.