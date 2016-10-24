ЦБ получит большинство в совете директоров АСВ

На прошлой неделе состоялось совещание у первого зампреда правительства Игоря Шувалова, приняты основные решения о новом механизме санации банков, сообщили «Ведомостям» федеральный чиновник и два участника обсуждений.

Дискуссия продолжалась с лета (см. врез), обсуждалось много вариантов, как ЦБ мог бы установить контроль за процедурой санации. Предлагалось в том числе и сохранение роли Агентства по страхованию вкладов (АСВ) – например, чтобы управляющей компанией становилось АСВ, которое действовало бы в этом случае от имени фонда ЦБ и исполняло бы его поручения, рассказывали «Ведомостям» федеральный чиновник и человек, близкий к наблюдательному совету агентства. Был также вариант, чтобы АСВ перешло под контроль ЦБ и продолжало бы заниматься санациями. (Сейчас госкорпорация контролируется правительством.)

ЦБ отстоял право на создание своей управляющей компании, а еще получит большинство в совете директоров АСВ, которому ко всему прочему придется завершить даже текущие санации, говорят собеседники «Ведомостей». И хотя контроль за санациями агентство потеряет, некоторая возможность операционного управления для АСВ будет формально предусмотрена, указывает один из них.

По предложению правительства ЦБ наделяется правом самостоятельно принять решение, будет ли создана управляющая компания и кто будет ею управлять – сам регулятор или АСВ, сообщил представитель ЦБ. Банк России заинтересован в прозрачности управления санацией и при создании управляющей компании будет предусмотрено участие в наблюдательном совете представителей правительства, заверил он. «Предполагается такая схема, что у АСВ остается функция по страхованию вкладов и банкротствам, а санация переходит в фонд», – сказал Reuters замминистра финансов Алексей Моисеев.

Вылечить и продать Летом ЦБ объявил, что намерен кардинально изменить процесс санации банков, подготовил законопроект, которым АСВ полностью отстранялось от санаций в пользу ЦБ. ЦБ же собирался создать фонд и управляющую компанию, которая, получив акции санируемых банков, занималась бы их финансовым оздоровлением, а после восстановления финансового состояния продавала бы.

«Я считаю разумным, чтобы у Центробанка был весь инструментарий. Принятое решение предоставляет ЦБ разные опции – регулятор может создать подконтрольную ему УК или же использовать АСВ, в совете директоров которого у него будет большинство», – сообщил «Ведомостям» гендиректор АСВ Юрий Исаев.

На совещании в правительстве принято решение о подготовке проекта изменений в некоторые законы, которые предполагают изменения системы управления АСВ, говорит представитель ЦБ, они предусматривают, что большинство членов совета директоров агентства будут назначаться регулятором. Сейчас семь кресел из 13 – у правительства. «Банк России считает, что это предложение должно быть реализовано одновременно с завершением проектов агентства по финансовому оздоровлению банков, предполагающих прямое участие АСВ в капитале, в том числе прекращение участия агентства в капитале «Российского капитала», – сообщил представитель ЦБ.

«Российский капитал» может сменить акционера, рассказали на прошлой неделе «Ведомостям» несколько участников обсуждения судьбы строительного холдинга «СУ-155», санацией которого занимается банк. Им может стать Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), говорят два собеседника «Ведомостей». ЦБ не хочет отвечать за риски, которые генерирует «СУ-155», поэтому прежде всего предполагается передача застройщика, говорит участник совещания у Шувалова. Компания может отойти создающемуся компенсационному фонду долевого строительства, говорили два собеседника «Ведомостей». Если банк продолжит финансировать стройку, это может привести к нарушению нормативов, в частности норматива Н6, ограничивающего кредитование одного заемщика или группу связанных лиц 25% капитала. Сам «Российский капитал» к передаче готов, но ЦБ не хочет брать такой багаж под управление, говорит второй участник совещания в правительстве. «Можно и продать банк, например, за рубль, но желающих пока, кажется, нет», – комментирует федеральный чиновник.

«Это логичное развитие событий. Фактически ЦБ теперь фондирует АСВ, а правительство отошло в сторону – Банк России хочет иметь контроль над агентством», – говорит председатель совета директоров «МДМ банка», бывший зампред ЦБ Олег Вьюгин. ЦБ не единственная монетарная власть, поэтому разумно, чтобы в совете директоров остались и представители Минфина, полагает он. Разумно и сохранить АСВ. «У агентства остается функция сбора взносов с банков, выплата страховок вкладчикам рухнувших банков, банкротство и возврат активов», – перечисляет он. У АСВ также есть уже начатые проекты санации, и речь идет не только о «Российском капитале», где агентство входит в капитал, но и о других банках, для которых оно кредитор, заключает он.

Представитель «Российского капитала» от комментариев отказался. Представитель секретариата Шувалова на вопросы «Ведомостей» не ответил. Представитель АИЖК от комментариев отказался.