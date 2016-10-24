Законопроект о возмещении ущерба по ОСАГО ремонтными работами направлен в правительство

Пока неясно, кто будет выбирать автосервис для ремонта – страховая компания или ее клиент

Минфин направил на согласование в правительство законопроект о преимущественном возмещении ущерба по ОСАГО ремонтными работами. Но основной вопрос: кто будет выбирать автосервис для ремонта – страховая компания или ее клиент, пока не улажен.

Минфин получит замечания и предложения к документу и на этой неделе сведет их воедино, заявила замруководителя департамента финансовой политики министерства Вера Балакирева (цитата по «Интерфаксу»), но для утверждения законопроекта потребуется еще одно совещание.

Менять тарифы ОСАГО регулятор не готов, жалуется исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, а чтобы требования Минфина были исполнимы, страховщик должен иметь возможность сам выбрать станцию, куда направить поврежденный автомобиль.

В большинстве сервисов, соответствующих критериям ЦБ, ремонтируют разные марки старых автомобилей, продолжает Уфимцев, на каком-то дешево чинить, к примеру, Mitsubishi, на другом – Nissan; страховщик должен иметь возможность выбрать выгодный сервис для ремонта и Mitsubishi, и Nissan. «Заключить со всеми станциями техобслуживания (СТОА) идентичные договоры невозможно – каждая будет в чем-то чуть лучше», – уверен Уфимцев, да страховщик и не может отвечать за качество ремонта на незнакомой СТОА.

Еще проблема – очереди, указывает Уфимцев. «Страховая компания заключила договоры с 20 станциями, все клиенты выбрали одну, ожидание ремонта может растянуться на месяц и страховщик нарушит закон», – говорит он. Клиенты выберут максимально качественную и дорогую СТОА и договориться с ней о выгодных условиях вряд ли получится, считает он. Но больше всего страховщики опасаются автоюристов, полагает Уфимцев. «Мошенник приедет на станцию, в последний день скажет страховщику, что там была очередь, срок ожидания прошел, и он идет в суд», – приводит пример он.

Работа идет Окончательная версия законопроекта не согласована, идут консультации с Минфином и участниками рынка, сообщил «Ведомостям» представитель ЦБ. Работа над законопроектом продолжается, вторит представитель Минфина, принятие ожидается в осеннюю сессию.

Страховщики сами предложили натуральное возмещение по ОСАГО, думая договориться с сервисами, что те за счет большого потока, а иногда не совсем качественного ремонта снизят цены, полагает управляющий партнер адвокатского бюро «Филипков и партнеры» Вадим Филипков: многие страховщики обзавелись своими СТОА. Но если страховщикам навяжут СТОА, работающую не по их ценам, выплаты возрастут в разы, полагает он: ремонт станет невыгоден, они начнут искать возможности выплатить возмещение деньгами.

Проблему выбора СТОА можно решить в пользу и страхователей, и страховщиков, если ввести регулирование цен на ремонт и экспертизу повреждений, считает заместитель гендиректора «Либерти страхования» Александр Потитов. «Если оставить выбор за страхователем, то страховщик будет получать завышенные счета на ремонт», – утверждает он. Справедливое решение, по его мнению, – полная либерализация тарифов. «При таком переходе даже сегодня 60–70% водителей платили бы за полис меньше, чем платят сейчас, даже при условии компенсации в форме ремонта и без учета износа», – говорит Потитов.

Цены на СТОА в России не регулируются: если выбирать станцию будет страхователь, стоимость запчастей и нормочаса может быть любой, что не совсем корректно, рассуждает гендиректор «Альфастрахования» Владимир Скворцов. Полный выбор со стороны клиента невозможен, но список СТОА, из которых он может выбрать, должен решить проблему, полагает Скворцов, и приводит в пример добровольное медицинское страхование.

«Конечно, нам хотелось бы, чтобы клиент имел право выбора, будет ли его автомобиль отправляться к официальному дилеру или на СТОА по усмотрению страховщика, это особенно касается машин на гарантийном периоде», – говорит президент ассоциации «Российские автодилеры» Олег Мосеев. Любой кузовной ремонт связан со слесарным, продолжает он: «Мы иногда имеем проблемы, когда после кузовного ремонта при значимых повреждениях некоторые станции, грубо говоря, косячат, а исправлять нам, потому что клиент все равно считает, что он на гарантии».

Официальные дилеры используют оригинальные запчасти, не секрет, что они дороже неоригиналов, которые зачастую ввозят в Россию контрафактно, замечает Мосеев, оригиналы увеличивают затраты страховых компаний. Но машина с неоригинальной деталью рискует лишиться гарантии, предупреждает он. Автодилеры в ближайшее время намерены активно включиться в обсуждение поправок, говорит Мосеев, и договориться, чтобы гарантийные машины ремонтировались у официальных дилеров. «Мы готовы обсуждать ценообразование и подключать к этому производителей», – подчеркивает Мосеев: автодилеры – один из ключевых каналов продаж полисов, они рассчитывают взамен получить значительный клиентский поток.