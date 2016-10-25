Банкиры пока не понимают, кто компенсирует клиенту потери от мошенничества с платежами через Samsung Pay

Cервис Samsung Pay поддерживает не только технологию бесконтактной оплаты NFC (Near Field Communication), но и MST (Magnetic Secure Transmission), которая примечательна тем, что позволяет расплачиваться с помощью телефона практически во всех терминалах: не только там, где принимают карты с функцией бесконтактной оплаты, но и в тех, которые работают лишь с контактным чипом и магнитной полосой.

В России с 1 июля 2015 г. ЦБ обязал банки выпускать только карты с контактным чипом, и количество транзакций с использованием магнитной полосы невелико.

Готовность Samsung Pay работать со всеми терминалами и сразу по двум технологиям волнует банкиров. От того, как проходит транзакция, с использованием чипа или магнитной полосы, зависит, кто будет компенсировать клиенту потери.

В случае если держатель карты попытается оспорить транзакцию как мошенническую, то ответственность ляжет на того, кто не обеспечил безопасность и допустил проведение нечиповой транзакции, указывает сотрудник процессинговой компании.

По словам представителя Samsung, в системе банков (эмитентов и эквайеров) транзакции MST отражаются так, будто они проведены с использованием магнитной полосы нечиповой карты.

Если карта с чипом, а терминал его не читает и «транзакция проходит по магнитной полосе», то ответственность ложится на банк-эквайер, который обслуживает торговую точку, указывает сотрудник процессинговой компании, если карта только с магнитной полосой, то отвечать за транзакцию будет эмитент.

Лента или чип Каждый 10-й терминал в России поддерживает технологию NFC, в то время как «магнитную технологию» поддерживают все терминалы. Всего их в России, по данным ЦБ, 1,5 млн.

Технически транзакция действительно выглядит, как будто проведена с использованием магнитной полосы, говорит руководитель блока электронного бизнеса Бинбанка Алексей Дегтярев. Но благодаря сертификации на уровне платежной системы, а также дополнительным механизмам защиты вероятность мошенничества близка к нулю, уверяет он. Более того, безопасность в этом случае гораздо выше, чем если человек просто платит чиповой (или бесконтактной) картой в терминале, продолжает он. Ну и наконец, в такой транзакции существует специальный признак, благодаря которому платежная система распознает ее как нечиповую, и, следовательно, chargeback (процедура безакцептного списания средств) для эквайера выставлен не будет, объясняет он.

Ряд банкиров указывают, что, напротив, опасаются того, что эмитенты будут считать такие транзакции как операции, проведенные с использованием магнитной полосы чиповой карты, и будут опротестовывать транзакции, списывая с эквайеров средства.

Один из госбанкиров говорит, что такое возможно только в случае, если клиент напишет заявление о незаконности транзакции, другой указывает, что порой банки-эмитенты инициируют подобные процедуры самостоятельно, «почти автоматически». По словам собеседника «Ведомостей», Samsung сейчас обсуждает этот вопрос с платежными системами. Представитель компании отказался это обсуждать, так как не имеет права «комментировать подробности взаимоотношений с партнерами».

Платеж с помощью Samsung Pay по технологии MST банк расценивает как нормальную транзакцию, еще дополнительно подтвержденную отпечатком пальца клиента, говорит руководитель управления развития некредитных продуктов Райффайзенбанка Дамьен Леклер. Chargeback может быть инициирован банком, только если операция была неправомерная и клиент заявил об этом, указывает он.

«Русский стандарт» не фиксировал подобные случаи, рассказывает исполнительный директор эквайринга и транзакционного бизнеса «Русского стандарта» Иван Глазачев. В технологии MST не происходит подмены понятий, говорит он. «Все операции по MST проходят как операции по магнитной полосе с определенным признаком такой операции в авторизационном сообщении», – подчеркивает Глазачев.

Сейчас Samsung Pay работает с картами Mastercard Альфа-банка, «ВТБ 24», МТС-банка, Райффайзенбанка, «Русского стандарта» и с «Яндекс.Деньгами». Его конкурент Apple Pay работает только с картами Mastercard Сбербанка и поддерживает оплату лишь с помощью NFC – в этом случае транзакция проходит как с использованием чипа.

Поскольку сейчас идет переход на терминалы, поддерживающие бесконтактную оплату, то в скором времени необходимость в технологии MST отпадет, считает один из собеседников «Ведомостей».