Население стало меньше сберегать

«Мы видим сейчас изменение модели поведения населения», – заявил предправления «ВТБ 24» Михаил Задорнов. По его словам, в прошлом году население придерживалось чистой сберегательной модели: она предполагает, что 15-17% своих доходов граждане направляют в сбережения и не берут активно кредиты. Сейчас же оживляется кредитование и падает доля сбережений: из ежемесячных доходов население сберегает примерно 7-8%, это необязательно вклады, но также ценные бумаги, недвижимость и т. д.

«Нас радует такой переход, мы готовы это поддержать кредитами, это должно также радовать и производителей потребительских товаров: уже нет такого спада розничного товарооборота, как в первом полугодии этого года», – сказал Задорнов.

С начала года розничные депозиты выросли на 11,5% (если очистить от влияния валютной переоценки), при этом по банковской системе «ВТБ 24» видит снижение доли валюты до 25% всех средств населения, во II квартале 2015 г., когда был пик девальвации, доля валюты в банковской системе превышала 30%.

Портфель «ВТБ 24» вырос на 8,5% за девять месяцев 2016 г., или на 130 млрд руб. В сентябре, так же как и в феврале, мае, июле, у «ВТБ 24» был самый большой абсолютный прирост кредитного портфеля. По итогам III квартала он превысил 1,7 трлн руб.

По всем продуктам, кроме автокредитов, портфель превысил значения 2014 г., а выдачи практические сравнялись с 2014 г., говорит Задорнов. Ипотека пока не достигла того уровня продаж, который был два года назад, но мы понимаем, что программа ипотеки с господдержкой, которая закончится в конце года, вызовет в октябре - декабре активный спрос.

По подсчетам Объединенного кредитного бюро (учитывает данные Сбербанка), за девять месяцев 2016 г. банки выдали более 18 млн кредитов на 2,26 трлн руб. По сравнению аналогичным периодом 2015 г. количество новых кредитов выросло на 16%, а объемы кредитования - на 31%.

В сентябре выдачи кредитов были чуть меньше, чем в августе, когда их объем был самым большим в этом году - 271,03 млрд руб.