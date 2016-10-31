Российские форекс-дилеры скоро смогут начать работу

Проект указания ЦБ о требованиях к базовым стандартам для форекс-дилеров был опубликован на сайте регулятора в понедельник, 31 октября. Планируемая дата вступления документа в силу – январь 2017 г. С 31 октября по 6 ноября департаментом развития финансовых рынков Центробанка принимаются предложения и замечания по проекту.

Сейчас форекс-дилеры не имеют права работать на российском рынке. Для того чтобы начать свою деятельность, им необходимо получить лицензию и вступить в признанную регулятором саморегулируемую организацию (СРО). Также для начала работы форекс-дилеры должны зарегистрировать в СРО рамочный договор, который они будут заключать со своими клиентами. Этот договор должен соответствовать базовым стандартам, которые принимаются комитетом Банка России.

По закону Центробанк должен в течение трех месяцев со дня включения в реестр первой СРО форекс-дилеров принять требования к базовым стандартам, указывает президент Национальной ассоциации форекс-дилеров (НАФД) Андрей Лисицын. Первой саморегулируемой организацией, аккредитованной Центробанком, стала Ассоциация форекс-дилеров (АФД). Регулятор внес ее в реестр СРО 11 октября.

Во вторник на прошлой неделе ЦБ опубликовал сообщение о формировании комитетов по стандартам. В него должны войти представители СРО форекс-дилеров, представители Центробанка и Минфина. Начинается прием заявок на включение представителей саморегулируемых организаций в понедельник, 31 октября, а заканчивается – через неделю. «Ожидается, что формирование комитета произойдет в ноябре-декабре», – указывает Лисицын.

В опубликованном в понедельник проекте указаний Центробанка указывается, что саморегулируемые организации, которые объединяют форекс-дилеров, должны будут разработать следующие базовые стандарты: по управлению рисками, корпоративного управления, защиты прав и интересов физических и юридических лиц, а также совершения операций на финансовом рынке.

«Первым мы начнем разрабатывать базовый стандарт совершения операций на финансовом рынке, содержащий примерные условия рамочного договора, без которого форекс-дилеры не могут начать осуществлять свою деятельность», – говорит руководитель АФД Евгений Машаров. По его словам, следующий шаг – утверждение базовых стандартов в комитете по стандартам при Банке России. Машаров планирует, что ЦБ согласует базовый стандарт совершения операций на финансовом рынке не позднее 2016 г.

«Без принятых базовых стандартов, заключенных рамочных договоров мы не можем начать работу. Чем дольше не работаем, тем больше несём расходы вхолостую. После принятия базовых стандартов, нам останется только открыть счет номинального держания, что может быть сделано в течение одного дня», – говорит вице-президент ГК TeleTrade Дмитрий Дригайло.

В АФД до получение ей статуса СРО входили три лицензированных форекс-брокера «Финам форекс», TeleTrade и «Трастфорекс». Остальные два – «ВТБ 24 форекс» и «Форекс клуб» – являлись членами НАФД, который также подал документы в ЦБ на регистрацию в качестве СРО. «НАФД надеется получить аккредитацию ЦБ как СРО также в ноябре-декабре. Если комитет ЦБ будет создан раньше, мы сможем участвовать в его работе на уровне рабочих консультаций», – утверждает Лисицын. 24 октября «ВТБ 24 форекс» был принят в члены АФД. «В ближайшее время мы планируем подать документы на вступление в «аккредитованную» СРО», – заявил «Ведомостям» в генеральный директор ООО «Форекс клуб» Павел Карягин. Впрочем, решение о выходе из НАФД форекс-брокер пока не принял. «Важно обратить внимание на то, что НАФД является отраслевой ассоциацией, и на текущий момент не имеет статуса СРО», – заявил Карягин.

Лисицын отметил, что «ВТБ 24 форекс» также остается членом ассоциации. «Компания не планирует выходить из НАФД», – заявили в «ВТБ 24 форекс». «Все члены НАФД, имеющие лицензию форекс-дилера, после получения статуса СРО форекс-дилеров, так же как это было с членами АФД, будут приниматься в члены СРО. Когда будет принято решение о получении НАФД статуса саморегулируемой организации, члены нашей ассоциации должны будут, а члены других смогут сделать выбор, в какой СРО быть членом: АФД или НАФД», – говорит президент Национальной ассоциации форекс-дилеров.