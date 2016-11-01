Чей онлайн-банк дороже

Ежемесячно клиент банка может терять несколько сотен рублей только на онлайн комиссиях при проведении традиционных платежей, выяснили специалисты из аналитического агентства Markswebb Rank & Report.

В октябре агентство провело исследование стоимости дистанционных услуг (интернет или мобильного банкинга) в 30 банках с наибольшим числом онлайн-клиентов.

По просьбе «Ведомостей» были проанализированы ежемесячные издержки пользователей дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в столичном регионе. «Учитывали все, за что банк может брать с них деньги: абонентские платежи за подключение и обслуживание интернет- и мобильного банка, комиссии за переводы и платежи, плату за подключение и использование токенов и т. д. Все данные брали из платежных форм в интернет- и мобильных банках, на сайтах банков, а также в службах поддержки», – рассказывает руководитель проводившей исследование аналитической группы Олег Сим.

Чтобы сравнить возможные потери клиентов различных банков, аналитики выявили три типичных профиля* активного пользователя ДБО на основе собственного исследования пользователей электронных финансовых сервисов e-Finance User Index 2016: «Руководитель», «Специалист» и «Бюджетник» (полное описание профилей смотрите во врезе в конце статьи).

Изучив тарифы 30 банков, аналитики пришли к выводу, что в большей степени на стоимость дистанционного обслуживания для клиентов влияют разовые комиссии за переводы в сторонние банки по номеру карты (варьируются от 0,5% до 2%) и по номеру счета (варьируются от 0,1% до 1%, не взимаются в Тинькофф банке, Ситибанке и Кредит Европа банке).

По их данным, внутрибанковские переводы бесплатны во всех 30 банках, но в некоторых из них есть ограничения. Например, Сбербанк берет комиссию за переводы на карту, выпущенную в другом городе, отмечают исследователи.

Абонентские платежи за подключение и обслуживание каналов ДБО почти во всех исследованных банках отсутствуют. В 28 из 30 банков нет платы за подключение интернет-банка и пользование сервисом. Исключение — УБРиР, в котором обслуживание интернет-банка стоит 100 руб. в год.

Результаты расчетов показали, что в октябре самые демократичные условия дистанционного обслуживания среди 30 банков предоставлял Тинькофф банк, который дает возможность бесплатного подключения и использования интернет- и мобильного банка. Его клиенты не платят даже за перевод в другой банк по номеру карты (при общей сумме межбанковских переводов по номеру карты в пределах 20 000 руб. в месяц), указывает представитель Markswebb Rank & Report.

Сколько теряют клиенты банков на комиссиях при онлайн-платежах, руб. в месяц Категория клиента* «Руководитель» «Специалист» «Бюджетник» Общая сумма транзакций в месяц 86 900 руб. 61 500 руб. 32 600 руб. Банк Тинькофф банк 0 0 0 Русский стандарт 210 105 75 Авангард 290 206 184 Кредит Европа банк 300 225 225 Ситибанк 300 225 225 Хоум Кредитбанк 320 160 150 МКБ 360 260 160 Санкт-Петербург 375 275 250 МДМ Банк 430 315 240 УБРиР 433 303 243 МТС Банк 450 315 220 Бинбанк 570 420 310 Росбанк 600 430 295 Возрождение 612 385 240 Банк Москвы 624 360 240 Промсвязьбанк 625 430 300 ВТБ24 645 434 272 Почта Банк 673 460 315 Россельхозбанк 680 460 315 Альфа-Банк 707 509 380 МИнБ 745 430 270 Ак Барс 760 530 280 ОТП Банк 770 505 370 Уралсиб 770 505 345 Открытие Банк 790 550 375 Райффайзенбанк 800 488 300 Юникредит банк 800 575 325 Газпромбанк 836 489 295 Сбербанк 865 605 345 Восточный 964 667 417 Сбросить сортировку Источник: Markswebb Rank & Report. Данные получены на основе тарифов, действовавших 18 октября 2016 г.

По данным агентства, невелики ежемесячные комиссионные расходы клиентов ДБО банка «Русский стандарт», которые платят только за переводы в другой банк по номеру карты и счета, а также банк «Хоум кредит», у которого низкая фиксированная комиссия за перевод в другой банк по номеру счета.

«В наших интернет и мобильном банках можно без комиссии оплатить услуги ЖКХ, электроэнергию, телефон, интернет, ТВ и много другое, если получателя платежа клиент выбрал из справочника (с уже заполненными реквизитами). Если клиент вводит реквизиты другого поставщика услуг сам, то комиссия составит 30 руб.», – уточняет первый зампред правления банка «Русский Стандарт» Евгений Лапин. По его словам, банк взимает с физических лиц за перевод средств на счет другого физического лица 30 руб., а на карту другого банка – от 0,5% (минимум 50 руб.).

Как считали Итоговая стоимость ежемесячного обслуживания в каждом банке складывается из абонентских и разовых платежей, указанных в профилях типичных клиентов.

Причем, если в каналах ДБО банка нет возможности совершать переводы по номеру карты, считалось, что пользователь использует для этого сторонние сервисы с комиссией 1,5%.

Если в каналах ДБО банка нет возможности погашать кредит в другом банке через упрощенную форму, считалось, что пользователь переводит деньги по реквизитам банка.

В качестве базового карточного продукта для всех категорий пользователей каналов ДБО выбирались стандартные карты VISA Classic или MasterCard Standard. Если таких карт в исследуемом банке не было, выбирались максимально близкие карты выше по классу (например, MasterCard Gold в Хоум кредит банке). В случае, если карта предоставляется банком только в рамках определенного пакета услуг, стоимость обслуживания считалась по самому дешевому тарифу, в рамках которого можно получить карту VISA Classic или MasterCard Standard.



Оказалось, что дистанционное обслуживание выбранных профилей клиентов в крупнейших банках дороже среднего, например в Сбербанке, где сосредоточено более 80% всех онлайн-клиентов банков (см. таблицу).

«Сбербанк входит в число банков с самым большим размером комиссий за операции переводов в другие банки по номеру счета (1%). Комиссии за все остальные операции, которые существенно влияют на общую стоимость обслуживания – переводы в другие банки по номеру карты, упрощенное погашение кредитов в других банках, – находятся на уровне не ниже среднего. В совокупности это дает высокую общую стоимость обслуживания», – отмечают авторы исследования.

Представитель Сбербанка напоминает, что в Сбербанк онлайн без комиссии с клиента совершается 70% платежей: оплата налогов, пошлин, услуг связи и интернет, услуг большинства поставщиков услуг ЖКУ. Он продолжает: «Комиссия при уплате штрафов ГИБДД составляет 1%, но не более 500 руб. За переводы на счета в другие кредитные организации, в том числе и погашение кредитов, взимается комиссия с физического лица в размере 1%, но не более 1000 руб., на карты в другие банки по номеру карты – 1,5% от суммы перевода, но не менее 30 руб. Но более 90% переводов осуществляется между клиентами Сбербанка как по номеру карты, так и по номеру телефона клиента без взимания комиссии с клиента».

Одним из самых дорогих, по данным Markswebb Rank & Report, оказалось ДБО для граждан в банке «Восточный», который берет достаточно высокую по сравнению с остальными банками комиссию за переводы в другие банки по номеру счета и карты, за погашение кредитов, оплату ЖКУ и единственный взимает комиссию за оплату городского телефона.