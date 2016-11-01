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Чей онлайн-банк дороже

Аналитики выяснили, клиенты каких банков теряют больше денег на комиссиях при дистанционном обслуживании
Ежемесячно клиент банка может терять несколько сотен рублей только на онлайн комиссиях при проведении платежей
Ежемесячно клиент банка может терять несколько сотен рублей только на онлайн комиссиях при проведении платежей
М.Стулов / Ведомости

Ежемесячно клиент банка может терять несколько сотен рублей только на онлайн комиссиях при проведении традиционных платежей, выяснили специалисты из аналитического агентства Markswebb Rank & Report.

В октябре агентство провело исследование стоимости дистанционных услуг (интернет или мобильного банкинга) в 30 банках с наибольшим числом онлайн-клиентов.

По просьбе «Ведомостей» были проанализированы ежемесячные издержки пользователей дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в столичном регионе. «Учитывали все, за что банк может брать с них деньги: абонентские платежи за подключение и обслуживание интернет- и мобильного банка, комиссии за переводы и платежи, плату за подключение и использование токенов и т. д. Все данные брали из платежных форм в интернет- и мобильных банках, на сайтах банков, а также в службах поддержки», – рассказывает руководитель проводившей исследование аналитической группы Олег Сим.

Чтобы сравнить возможные потери клиентов различных банков, аналитики выявили три типичных профиля* активного пользователя ДБО на основе собственного исследования пользователей электронных финансовых сервисов e-Finance User Index 2016: «Руководитель», «Специалист» и «Бюджетник» (полное описание профилей смотрите во врезе в конце статьи).

Изучив тарифы 30 банков, аналитики пришли к выводу, что в большей степени на стоимость дистанционного обслуживания для клиентов влияют разовые комиссии за переводы в сторонние банки по номеру карты (варьируются от 0,5% до 2%) и по номеру счета (варьируются от 0,1% до 1%, не взимаются в Тинькофф банке, Ситибанке и Кредит Европа банке).

По их данным, внутрибанковские переводы бесплатны во всех 30 банках, но в некоторых из них есть ограничения. Например, Сбербанк берет комиссию за переводы на карту, выпущенную в другом городе, отмечают исследователи.

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Абонентские платежи за подключение и обслуживание каналов ДБО почти во всех исследованных банках отсутствуют. В 28 из 30 банков нет платы за подключение интернет-банка и пользование сервисом. Исключение — УБРиР, в котором обслуживание интернет-банка стоит 100 руб. в год.

Результаты расчетов показали, что в октябре самые демократичные условия дистанционного обслуживания среди 30 банков предоставлял Тинькофф банк, который дает возможность бесплатного подключения и использования интернет- и мобильного банка. Его клиенты не платят даже за перевод в другой банк по номеру карты (при общей сумме межбанковских переводов по номеру карты в пределах 20 000 руб. в месяц), указывает представитель Markswebb Rank & Report.

Сколько теряют клиенты банков на комиссиях при онлайн-платежах, руб. в месяц

Категория клиента* «Руководитель» «Специалист» «Бюджетник»
Общая сумма транзакций в месяц 86 900 руб. 61 500 руб. 32 600 руб.
Банк
Тинькофф банк 0 0 0
Русский стандарт 210 105 75
Авангард 290 206 184
Кредит Европа банк 300 225 225
Ситибанк 300 225 225
Хоум Кредитбанк 320 160 150
МКБ 360 260 160
Санкт-Петербург 375 275 250
МДМ Банк 430 315 240
УБРиР 433 303 243
МТС Банк 450 315 220
Бинбанк 570 420 310
Росбанк 600 430 295
Возрождение 612 385 240
Банк Москвы 624 360 240
Промсвязьбанк 625 430 300
ВТБ24 645 434 272
Почта Банк 673 460 315
Россельхозбанк 680 460 315
Альфа-Банк 707 509 380
МИнБ 745 430 270
Ак Барс 760 530 280
ОТП Банк 770 505 370
Уралсиб 770 505 345
Открытие Банк 790 550 375
Райффайзенбанк 800 488 300
Юникредит банк 800 575 325
Газпромбанк 836 489 295
Сбербанк 865 605 345
Восточный 964 667 417
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Источник: Markswebb Rank & Report. Данные получены на основе тарифов, действовавших 18 октября 2016 г.

По данным агентства, невелики ежемесячные комиссионные расходы клиентов ДБО банка «Русский стандарт», которые платят только за переводы в другой банк по номеру карты и счета, а также банк «Хоум кредит», у которого низкая фиксированная комиссия за перевод в другой банк по номеру счета.

«В наших интернет и мобильном банках можно без комиссии оплатить услуги ЖКХ, электроэнергию, телефон, интернет, ТВ и много другое, если получателя платежа клиент выбрал из справочника (с уже заполненными реквизитами). Если клиент вводит реквизиты другого поставщика услуг сам, то комиссия составит 30 руб.», – уточняет первый зампред правления банка «Русский Стандарт» Евгений Лапин. По его словам, банк взимает с физических лиц за перевод средств на счет другого физического лица 30 руб., а на карту другого банка – от 0,5% (минимум 50 руб.).

Как считали

Итоговая стоимость ежемесячного обслуживания в каждом банке складывается из абонентских и разовых платежей, указанных в профилях типичных клиентов.
Причем, если в каналах ДБО банка нет возможности совершать переводы по номеру карты, считалось, что пользователь использует для этого сторонние сервисы с комиссией 1,5%.
Если в каналах ДБО банка нет возможности погашать кредит в другом банке через упрощенную форму, считалось, что пользователь переводит деньги по реквизитам банка.
В качестве базового карточного продукта для всех категорий пользователей каналов ДБО выбирались стандартные карты VISA Classic или MasterCard Standard. Если таких карт в исследуемом банке не было, выбирались максимально близкие карты выше по классу (например, MasterCard Gold в Хоум кредит банке). В случае, если карта предоставляется банком только в рамках определенного пакета услуг, стоимость обслуживания считалась по самому дешевому тарифу, в рамках которого можно получить карту VISA Classic или MasterCard Standard.

Оказалось, что дистанционное обслуживание выбранных профилей клиентов в крупнейших банках дороже среднего, например в Сбербанке, где сосредоточено более 80% всех онлайн-клиентов банков (см. таблицу).

«Сбербанк входит в число банков с самым большим размером комиссий за операции переводов в другие банки по номеру счета (1%). Комиссии за все остальные операции, которые существенно влияют на общую стоимость обслуживания – переводы в другие банки по номеру карты, упрощенное погашение кредитов в других банках, – находятся на уровне не ниже среднего. В совокупности это дает высокую общую стоимость обслуживания», – отмечают авторы исследования.

Представитель Сбербанка напоминает, что в Сбербанк онлайн без комиссии с клиента совершается 70% платежей: оплата налогов, пошлин, услуг связи и интернет, услуг большинства поставщиков услуг ЖКУ. Он продолжает: «Комиссия при уплате штрафов ГИБДД составляет 1%, но не более 500 руб. За переводы на счета в другие кредитные организации, в том числе и погашение кредитов, взимается комиссия с физического лица в размере 1%, но не более 1000 руб., на карты в другие банки по номеру карты – 1,5% от суммы перевода, но не менее 30 руб. Но более 90% переводов осуществляется между клиентами Сбербанка как по номеру карты, так и по номеру телефона клиента без взимания комиссии с клиента».

Одним из самых дорогих, по данным Markswebb Rank & Report, оказалось ДБО для граждан в банке «Восточный», который берет достаточно высокую по сравнению с остальными банками комиссию за переводы в другие банки по номеру счета и карты, за погашение кредитов, оплату ЖКУ и единственный взимает комиссию за оплату городского телефона.

*Три профиля типичного пользователя онлайн-банка

«Руководитель»
Доход - 150 000 руб., операции в ДБО – 86 900 руб. в месяц, из них:
- оплата ЖКУ — 10 000 руб.
- погашает автокредит – 20 000 руб.
- переводы (по номеру счета) на свои счета и счета родственников в других банках — 30 000 руб.
- переводы членам семьи по номеру карты – 20 000 руб.
- штрафы ГИБДД (1500 руб.), мобильная связь (1600 руб.), интернет (1900 руб.), городской телефон (1200 руб.), телевидение (700 руб.)

«Специалист»
Доход – 90 000 руб., операции в ДБО – 61 500 руб. в месяц, из них:
- оплата ЖКУ — 6000 руб.
- погашает потребкредит – 15 000 руб.
- переводы (по номеру счета) на счета родителей в других банках — 20 000 руб.
- переводы членам семьи по номеру карты – 15 000 руб.
- мобильная связь (1600 руб.), интернет (800 руб.), городской телефон (600 руб.), телевидение (1000 руб.), общественный транспорт (1500 руб.)

«Бюджетник»
Доход – 45 000 руб., операции в ДБО – 32 600 руб. в месяц, из них:
- оплата ЖКУ — 4000 руб.
- погашает потребкредит – 10 000 руб.
- переводы по номеру карты в другие банки – 15 000 руб.
- мобильная связь (800 руб.), интернет (500 руб.), городской телефон (600 руб.), телевидение (700 руб.), общественный транспорт (1000 руб.)

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