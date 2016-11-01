Чей онлайн-банк дороже
- Людмила Коваль
- / Ведомости
Ежемесячно клиент банка может терять несколько сотен рублей только на онлайн комиссиях при проведении традиционных платежей, выяснили специалисты из аналитического агентства Markswebb Rank & Report.
В октябре агентство провело исследование стоимости дистанционных услуг (интернет или мобильного банкинга) в 30 банках с наибольшим числом онлайн-клиентов.
По просьбе «Ведомостей» были проанализированы ежемесячные издержки пользователей дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в столичном регионе. «Учитывали все, за что банк может брать с них деньги: абонентские платежи за подключение и обслуживание интернет- и мобильного банка, комиссии за переводы и платежи, плату за подключение и использование токенов и т. д. Все данные брали из платежных форм в интернет- и мобильных банках, на сайтах банков, а также в службах поддержки», – рассказывает руководитель проводившей исследование аналитической группы Олег Сим.
Чтобы сравнить возможные потери клиентов различных банков, аналитики выявили три типичных профиля* активного пользователя ДБО на основе собственного исследования пользователей электронных финансовых сервисов e-Finance User Index 2016: «Руководитель», «Специалист» и «Бюджетник» (полное описание профилей смотрите во врезе в конце статьи).
Изучив тарифы 30 банков, аналитики пришли к выводу, что в большей степени на стоимость дистанционного обслуживания для клиентов влияют разовые комиссии за переводы в сторонние банки по номеру карты (варьируются от 0,5% до 2%) и по номеру счета (варьируются от 0,1% до 1%, не взимаются в Тинькофф банке, Ситибанке и Кредит Европа банке).
По их данным, внутрибанковские переводы бесплатны во всех 30 банках, но в некоторых из них есть ограничения. Например, Сбербанк берет комиссию за переводы на карту, выпущенную в другом городе, отмечают исследователи.
Абонентские платежи за подключение и обслуживание каналов ДБО почти во всех исследованных банках отсутствуют. В 28 из 30 банков нет платы за подключение интернет-банка и пользование сервисом. Исключение — УБРиР, в котором обслуживание интернет-банка стоит 100 руб. в год.
Результаты расчетов показали, что в октябре самые демократичные условия дистанционного обслуживания среди 30 банков предоставлял Тинькофф банк, который дает возможность бесплатного подключения и использования интернет- и мобильного банка. Его клиенты не платят даже за перевод в другой банк по номеру карты (при общей сумме межбанковских переводов по номеру карты в пределах 20 000 руб. в месяц), указывает представитель Markswebb Rank & Report.
Сколько теряют клиенты банков на комиссиях при онлайн-платежах, руб. в месяц
|Категория клиента*
|«Руководитель»
|«Специалист»
|«Бюджетник»
|Общая сумма транзакций в месяц
|86 900 руб.
|61 500 руб.
|32 600 руб.
|Банк
|Тинькофф банк
|0
|0
|0
|Русский стандарт
|210
|105
|75
|Авангард
|290
|206
|184
|Кредит Европа банк
|300
|225
|225
|Ситибанк
|300
|225
|225
|Хоум Кредитбанк
|320
|160
|150
|МКБ
|360
|260
|160
|Санкт-Петербург
|375
|275
|250
|МДМ Банк
|430
|315
|240
|УБРиР
|433
|303
|243
|МТС Банк
|450
|315
|220
|Бинбанк
|570
|420
|310
|Росбанк
|600
|430
|295
|Возрождение
|612
|385
|240
|Банк Москвы
|624
|360
|240
|Промсвязьбанк
|625
|430
|300
|ВТБ24
|645
|434
|272
|Почта Банк
|673
|460
|315
|Россельхозбанк
|680
|460
|315
|Альфа-Банк
|707
|509
|380
|МИнБ
|745
|430
|270
|Ак Барс
|760
|530
|280
|ОТП Банк
|770
|505
|370
|Уралсиб
|770
|505
|345
|Открытие Банк
|790
|550
|375
|Райффайзенбанк
|800
|488
|300
|Юникредит банк
|800
|575
|325
|Газпромбанк
|836
|489
|295
|Сбербанк
|865
|605
|345
|Восточный
|964
|667
|417
По данным агентства, невелики ежемесячные комиссионные расходы клиентов ДБО банка «Русский стандарт», которые платят только за переводы в другой банк по номеру карты и счета, а также банк «Хоум кредит», у которого низкая фиксированная комиссия за перевод в другой банк по номеру счета.
«В наших интернет и мобильном банках можно без комиссии оплатить услуги ЖКХ, электроэнергию, телефон, интернет, ТВ и много другое, если получателя платежа клиент выбрал из справочника (с уже заполненными реквизитами). Если клиент вводит реквизиты другого поставщика услуг сам, то комиссия составит 30 руб.», – уточняет первый зампред правления банка «Русский Стандарт» Евгений Лапин. По его словам, банк взимает с физических лиц за перевод средств на счет другого физического лица 30 руб., а на карту другого банка – от 0,5% (минимум 50 руб.).
Итоговая стоимость ежемесячного обслуживания в каждом банке складывается из абонентских и разовых платежей, указанных в профилях типичных клиентов.
Причем, если в каналах ДБО банка нет возможности совершать переводы по номеру карты, считалось, что пользователь использует для этого сторонние сервисы с комиссией 1,5%.
Если в каналах ДБО банка нет возможности погашать кредит в другом банке через упрощенную форму, считалось, что пользователь переводит деньги по реквизитам банка.
В качестве базового карточного продукта для всех категорий пользователей каналов ДБО выбирались стандартные карты VISA Classic или MasterCard Standard. Если таких карт в исследуемом банке не было, выбирались максимально близкие карты выше по классу (например, MasterCard Gold в Хоум кредит банке). В случае, если карта предоставляется банком только в рамках определенного пакета услуг, стоимость обслуживания считалась по самому дешевому тарифу, в рамках которого можно получить карту VISA Classic или MasterCard Standard.
Оказалось, что дистанционное обслуживание выбранных профилей клиентов в крупнейших банках дороже среднего, например в Сбербанке, где сосредоточено более 80% всех онлайн-клиентов банков (см. таблицу).
«Сбербанк входит в число банков с самым большим размером комиссий за операции переводов в другие банки по номеру счета (1%). Комиссии за все остальные операции, которые существенно влияют на общую стоимость обслуживания – переводы в другие банки по номеру карты, упрощенное погашение кредитов в других банках, – находятся на уровне не ниже среднего. В совокупности это дает высокую общую стоимость обслуживания», – отмечают авторы исследования.
Представитель Сбербанка напоминает, что в Сбербанк онлайн без комиссии с клиента совершается 70% платежей: оплата налогов, пошлин, услуг связи и интернет, услуг большинства поставщиков услуг ЖКУ. Он продолжает: «Комиссия при уплате штрафов ГИБДД составляет 1%, но не более 500 руб. За переводы на счета в другие кредитные организации, в том числе и погашение кредитов, взимается комиссия с физического лица в размере 1%, но не более 1000 руб., на карты в другие банки по номеру карты – 1,5% от суммы перевода, но не менее 30 руб. Но более 90% переводов осуществляется между клиентами Сбербанка как по номеру карты, так и по номеру телефона клиента без взимания комиссии с клиента».
Одним из самых дорогих, по данным Markswebb Rank & Report, оказалось ДБО для граждан в банке «Восточный», который берет достаточно высокую по сравнению с остальными банками комиссию за переводы в другие банки по номеру счета и карты, за погашение кредитов, оплату ЖКУ и единственный взимает комиссию за оплату городского телефона.
«Руководитель»
Доход - 150 000 руб., операции в ДБО – 86 900 руб. в месяц, из них:
- оплата ЖКУ — 10 000 руб.
- погашает автокредит – 20 000 руб.
- переводы (по номеру счета) на свои счета и счета родственников в других банках — 30 000 руб.
- переводы членам семьи по номеру карты – 20 000 руб.
- штрафы ГИБДД (1500 руб.), мобильная связь (1600 руб.), интернет (1900 руб.), городской телефон (1200 руб.), телевидение (700 руб.)
«Специалист»
Доход – 90 000 руб., операции в ДБО – 61 500 руб. в месяц, из них:
- оплата ЖКУ — 6000 руб.
- погашает потребкредит – 15 000 руб.
- переводы (по номеру счета) на счета родителей в других банках — 20 000 руб.
- переводы членам семьи по номеру карты – 15 000 руб.
- мобильная связь (1600 руб.), интернет (800 руб.), городской телефон (600 руб.), телевидение (1000 руб.), общественный транспорт (1500 руб.)
«Бюджетник»
Доход – 45 000 руб., операции в ДБО – 32 600 руб. в месяц, из них:
- оплата ЖКУ — 4000 руб.
- погашает потребкредит – 10 000 руб.
- переводы по номеру карты в другие банки – 15 000 руб.
- мобильная связь (800 руб.), интернет (500 руб.), городской телефон (600 руб.), телевидение (700 руб.), общественный транспорт (1000 руб.)