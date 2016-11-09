Россия подготовила ответ на украинские санкции

Депутат Госдумы от «Единой России» Владислав Резник подготовил ответ на санкции, введенные Украиной против российских систем денежных переводов: Национальный банк Украины запретил их работу на территории страны. Резник внес в Госдуму утром 8 ноября проект поправок в закон «О национальной платежной системе», которые фактически запрещают отправку денег без открытия банковского счета с территории России на Украину через иностранные системы денежных переводов. Речь идет прежде всего о Western Union и MoneyGram, но косвенно это затронет и российские системы, которые заключили договоры с иностранными партнерами о выдаче денег на Украине.

«Законопроект направлен на устранение негативных последствий запрета на деятельность российских платежных систем на территории Украины, введенного 17 октября 2016 г.», – говорится в пояснительной записке. Запрет коснулся шести систем денежных переводов: Anelik, Blizko (система Связь-банка), «Колибри» (система Сбербанка), «Юнистрима», «Золотой короны» и «Лидера». Это привело к ограничению конкуренции на российском рынке платежных услуг, осуществляемых в виде трансграничных переводов денежных средств без открытия счета, в пользу иностранных платежных систем, следует из документа.

Для защиты операторов платежных систем, прямо или косвенно находящихся под контролем российских юридических лиц, законопроект предлагает ограничить возможность переводить деньги через иностранные платежные системы.

В частности, из законопроекта Резника следует, что если иностранное государство ввело подобные ограничения, то трансграничные переводы без открытия банковского счета с территории России «не подлежат осуществлению» – в том случае если на территории этого государства их будет выдавать система, оператор которой не находится под прямым или косвенным контролем российских юридических лиц. По словам двух сотрудников российских платежных систем, поправки могут ограничить работу американской Western Union по коридору Россия – Украина. Представитель платежной системы сказал, что Western Union не комментирует действия государственных органов или государственных служащих. Проект направлен на защиту российских систем, включая системы с иностранным участием в капитале, пояснил Резник. Теоретически Western Union сможет совершать переводы между Россией и Украиной, просто механизм переводов усложнится, считает юрист московского офиса юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Максимилиан Гришин, но остается вопрос, как это будет на практике.

Запрет может лишить возможности работать на Украине и те российские платежные системы, которые действовали через партнеров, например через грузинскую IntelExpress – некоторые из систем после введения санкций договорились с ней о выдаче средств на Украине.

нет фото Владислав Резник депутат от «Единой России» Я начал готовить законопроект с утра, где-то около 10.00, – как только узнал о блокировке Visa и MasterCard операций по картам банка «Россия» и «СМП банка». К 16.00 проект был зарегистрирован в Думе.

В случае принятия поправок, по словам представителя Contact, работа по коридору Россия – Украина по такой схеме будет невозможна. Сейчас практически все российские системы работают с Украиной через IntelExpress и еще несколько подобных фирм, которые, в свою очередь, держат в проблемных странах маленькие местные платежные системы, чтобы прогонять деньги, поясняет Гришин. Поправки в закон как раз вносятся для того, чтобы если не искоренить, то уж точно максимально усложнить работу по такой схеме, уверен он.

Также законопроект предлагает запретить трансграничные переводы без открытия банковского счета вне рамок платежных систем, говорится в пояснительной записке. Сейчас, например, американская MoneyGram не имеет статуса платежной системы и не зарегистрирована на территории России, поскольку ее оборот не превышает порога, необходимого для регистрации, объясняет исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.

Резник сообщил «Ведомостям», что проект защищает физлиц при осуществлении денежных переводов в серой зоне. Сотрудник одной из платежных систем указывает, что эта норма серьезно затруднит работу российских систем на международных рынках, речь идет не только об Украине: «Например, есть прямой договор о работе российского банка с банком за рубежом, который не является участником платежной системы, это значит, что делать переводы через этот банк мы уже не можем».

В случае нарушения запретов ЦБ накладывает на лицо, осуществившее перевод, штраф в размере проведенного платежа, говорится в законопроекте. Представитель ЦБ заявил, что законопроект Резника не поступал в Банк России и будет рассмотрен при поступлении.

Представители «Золотой короны», «Лидера», «Почты России» (система денежных переводов «Форсаж»), «Юнистрима», Anelik на запрос не ответили, в Blizko от комментариев воздержались.