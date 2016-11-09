Московская биржа заработала 6,3 млрд рублей в III квартале

Чистая прибыль Московской биржи в III квартале снизилась на 10% до 6,3 млрд руб. по сравнению с тем же периодом прошлого года. Операционные доходы биржи выросли на 3,5% до 10,8 млрд руб. При этом комиссионные доходы биржи выросли на 4,2% до 4,75 млрд руб.

«Мы рады отчитаться о росте комиссий, не связанных с торговыми оборотами, в частности от предоставления информационных услуг, реализации программного обеспечения и технических услуг, а также депозитарных услуг, доля которых в III квартале составила 26,6% от общей суммы комиссионных доходов», - говорит финансовый директор биржи Евгений Фетисов.

По его словам, процентные доходы снизились (-8,3% до 6 млрд руб.) в связи с уменьшением клиентских остатков (-31%) и снижением процентных ставок.

Значительнее всего выросли комиссионные доходы денежного рынка (+22% до 1,2 млрд руб)., оборот торгов увеличился на 78% до 88,1 трлн руб., на фондовом и срочным рынках комиссионные доходы выросли почти по 8%. На валютном рынке они сократились на 18,6% до 1 млрд руб.

Результаты биржи превысили ожидания аналитиков. В особенности это связано с получением биржей чистой прибыли в размере 941 млн руб. от продажи ценных бумаг.