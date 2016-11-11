ЦБ готов к переходу на электронное ОСАГО с нового года

Совет директоров ЦБ внес изменения в правила ОСАГО, сообщает регулятор: с 1 января 2018 г. он предлагает ввести новые полисы с QR-кодом, с помощью которого сведения о договоре автогражданки можно будет получать на сайте РСА в режиме онлайн.

«На бланке полиса будет отражаться подробный расчет размера страховой премии с указанием значений всех коэффициентов, влияющих на конечную стоимость страховки, в том числе и коэффициента бонус-малус», - сообщает ЦБ. Размер премии, которую нужно уплатить, будет указываться в прямоугольной рамке в правом верхнем углу бланка полиса.

В новых правилах ЦБ также предложил регламентированные сроки заключения договора и проведения предстрахового осмотра автомобиля, добавляет регулятор. Кроме того, он разработал форму извещения о ДТП.

Регулятор также утвердил нормативные акты, необходимые для запуска с 1 января 2017 г. обязательных электронных продаж ОСАГО. Первый из них устанавливает требования к бесперебойности сайтов страховщиков и Российского союза автостраховщиков (РСА). Договор страхования должен быть заключен не позднее чем через 30 минут после оформления заявки. Суммарная длительность перерыва в работе сайта также не должна превышать 30 минут в сутки. Раз в месяц компания может провести на сайте плановые технические работы с 22.00 до 08.00 по московскому времени — уведомление о них должно размещаться на главной странице не менее чем за сутки до начала, с указанием даты и времени окончания.

Еще одно указание касается электронного взаимодействия страховщика с автовладельцем, который впервые заключает договор ОСАГО и о котором нет данных в системе АИС ОСАГО. После заключения договора е-ОСАГО с таким клиентом страховщик направляет ему полис по электронной почте, а также размещает в личном кабинете автовладельца на своем сайте (через который клиент сможет при необходимости внести изменения в договор страхования). В распечатанном страховом полисе должны быть сведения о сертификате электронной подписи страховой компании, чтобы сотрудники ГИБДД могли проверить его подлинность. Автовладелец при желании также сможет получить полис на привычном ему бланке ОСАГО.

Электронные продажи позволят поднять сервис страховщиков на качественно новый уровень, считает зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Сейчас к системе электронного полиса АИС РСА подключены 54 страховщика из 72 действительных члена РСА, многие страховые компании активно продают электронные полисы по добровольным видам страхования, поэтому старт электронных продаж должен быть успешным, полагает он.

Все указания ЦБ в ближайшее время будут направлены на государственную регистрацию в Минюст, сообщает представитель регулятора.