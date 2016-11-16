УК лишились трети своих собственных средств

Собственные средства управляющих компаний (УК), рассчитанные по новой методологии ЦБ, в III квартале сократились на 32% – с 650 млрд до 444 млрд руб., свидетельствуют данные обзора RAEX, с которым ознакомились «Ведомости».

Причина – вступление в силу 1 сентября указаний ЦБ «О требованиях к собственным средствам управляющих компаний». В этом документе значительно ужесточались требования к активам, учитываемым для расчета собственных средств УК. В частности, для расчета собственных средств теперь не принимаются дебиторская задолженность со сроком возврата более 90 дней, недвижимость, не являющаяся основным средством компании, акции, не включенные в первый котировальный список, облигации, рейтинг которых ниже уровня установленного ЦБ и т. п.

Именно за счет исключения из нового расчета таких активов размер капитала в специальной форме и в бухгалтерском балансе заметно отличался, следует из выводов RAEX.

Наибольшее снижение объема собственных средств отмечено у небольших компаний с объемом средств под управлением менее 10 млрд руб. У них среднее значение сократилось за последний квартал на 49% – со 158 млн до 80 млн руб. У крупных УК (под управлением более 100 млрд руб.) среднее значение собственных средств снизилось на 19%.

Согласно указанию ЦБ минимальный размер собственных средств управляющей компании с 1 сентября 2016 г. был установлен 10 млн руб., с 1 марта 2017 г. – 15 млн руб., а с 1 сентября этого же года – 20 млн руб. плюс 0,02% от величины превышения собственных средств, находящихся в доверительном управлении, над 3 млрд руб., но в сумме не превышающий 80 млн руб.

«Действия ЦБ направлены на то, чтобы у всех участников рынка, даже у тех, у кого капитал исторически был нарисован или в большой степени нарисован неликвидными бумагами, – чтобы они нашли в себе силы прямо сейчас положить в капитал высоколиквидные активы. Для этого норматив существенно снизили», – говорит директор по корпоративным рейтингам RAEX Павел Митрофанов.

По итогам квартала структура вложений собственных средств УК заметно поменялась (см. график): доля депозитов и денежных средств на счетах выросла на 9 процентных пунктов, акций – на 7 п. п., зато резко, на 13 п. п., сократилась доля дебиторской задолженности и других вложений (например, паев ЗПИФов и займов) – на 9 п. п., посчитали в RAEX.

ЦБ осознано повышал требования к качеству собственных средств управляющих компаний, говорит представитель регулятора: «Такая мера обременительна только для игроков с непрозрачными бизнес-моделями».

«Это фундаментальное решение: если вы хотите продолжать работать, даже если вы мелкая УК, то все равно нужно обеспечить минимально приемлемый уровень капитала настоящими активами», – отмечает Митрофанов. «ЦБ пытается создать условия, при которых собственные средства УК будут действительно ликвидными и иметь реальную рыночную, а не нарисованную стоимость», – соглашается Николай Швайковский из УК «Альфа-капитал». По его словам, регулятор стремится к тому, чтобы величина капитала отражала реальную способность управляющих компаний отвечать по обязательствам.

Новая методика расчета капитала не сократила этот показатель для нашей компании по итогам III квартала, утверждает гендиректор УК «Капиталъ» Вадим Сосков. «Возможно, некоторое изменение произойдет по итогам года, поскольку новые правила запрещают включать в базу расчета дебиторскую задолженность. В нашем случае это вознаграждение за управление пенсионными накоплениями, которое выплачивается единоразово по итогам инвестирования», – говорит он.