Евро растерял весь годовой рост после выборов в США и торгуется дешевле $1,06

В пятницу евро дешевел до $1,0574, уровня декабря 2015 г., а за последние две недели потерял 4% стоимости. Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США обеспечила доллару двухнедельное ралли – самое продолжительное с 1999 г., когда началось безналичное обращение евро.

После победы Трампа Citigroup изменила прогноз по евро «на 180 градусов», пишут ее аналитики. Теперь они ожидают, что в ближайшие полгода-год евро подешевеет до $0,98. «Достигнет ли доллар паритета с евро? До паритета остается всего 7–8%, так что, вероятно, да», – цитирует Reuters Аднана Аканта, начальника отдела форекс Fischer Francis Trees & Watts (принадлежит BNP Paribas).

Меньше доллара евро стоил в 1999–2000 гг., когда экономика США была сильна, а Европа за ней не успевала. В 2000 г. евро дешевел до $0,83. Но с 2002 г., когда началось наличное обращение евро, он стабильно стоил более $1. Рекордных $1,6 евро достиг в 2008 г., когда в США бушевал финансовый кризис.

О возможности паритета с долларом аналитики заговорили в начале 2015 г., когда евро сильно дешевел из-за стимулирующей программы ЕЦБ, который начал покупать на рынке облигации стран еврозоны на 60 млрд евро ежемесячно. К марту 2015 г. евро подешевел до $1,046. Но до паритета тогда так и не дошло, поскольку ФРС США, вопреки ожиданиям, медлила с повышением ставки.

Сейчас будущее евро тоже во многом зависит от намерений ФРС. Но на прошлой неделе председатель ФРС Джанет Йеллен заявила, что повышение ставок «станет оправданным довольно скоро».

Помимо планов ФРС на евро также давит политическая неопределенность. 4 декабря в Италии пройдет конституционный референдум, и премьер Маттео Ренци обещал подать в отставку, если страна не проголосует за реформы. В 2017 г. всеобщие выборы пройдут во Франции, Германии и Нидерландах. «Оба эти фактора играют против евро, – сказал WSJ стратег Brown Brothers Harriman Марк Чейндлер. – Я полагаю, что евро подешевеет до минимального исторического значения». «Для инвесторов неожиданностью стал Brexit, затем неожиданностью стали выборы в США, поэтому с Европой они хотят быть более осторожными», – отмечает стратег TD Securities Марк Маккормик.

«В США события развиваются в положительную для доллара сторону», – пишут аналитики Goldman Sachs, отмечая возможность налоговых послаблений, протекционистских мер и контроля за иммиграцией. «В Европе неопределенность процедуры Brexit будет давить на фунт, а итальянский референдум и выборы во Франции, Германии и Нидерландах – на евро», – полагают аналитики Goldman.

Их рекомендация – долгосрочные вложения в корзину валют развивающихся стран, где в равных пропорциях представлены бразильский реал, российский рубль и южно-африканский рэнд.