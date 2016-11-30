ЦБ вводит обязательную отчетность для всех саморегулируемых организаций

Все саморегулируемые организации (СРО) в сфере финансового рынка теперь обязаны отчитываться в Банк России, следует из проекта указания регулятора, опубликованного для публичного обсуждения. До сих пор такая обязанность была только у СРО кредитных потребительских кооперативов. Теперь она обязательна для СРО брокеров, дилеров, управляющих компаний, депозитариев и спецдепозитариев, регистраторов, страховых компаний и брокеров, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовых организаций, акционерных инвестфондов, жилищных накопительных и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.

СРО будут ежеквартально направлять в ЦБ сведения о количестве исключенных из СРО членов и причинах этого исключения, о проверках своих членов, поступивших на них жалобах потребителей и нарушениях, выявленных как во время проверок, так и в ходе разбирательств по обращениям. Отчеты о персональном составе своих органов СРО обязаны сдавать ежегодно либо в случае изменения таких сведений.

ЦБ ожидает получить первые отчеты в I квартале 2017 г.

По действующему законодательству каждая финансовая организация обязана быть членом одной из СРО, осуществляющей деятельность в соответствующей сфере финансового рынка, напоминает ЦБ. «В течение 180 дней компания должна найти или другую СРО, или у нее будет отозвана лицензия», - говорит президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (СРО для брокеров, дилеров и УК) Алексей Тимофеев. По его словам, СРО теперь также находятся под контролем ЦБ, поэтому отчетность нужна для контроля их деятельности, а также для того, чтобы регулятор понимал, по каким именно причинам была исключена та или иная компания.