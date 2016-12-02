Стоимость риска у Газпромбанка за два квартала выросла в пять раз

Увеличение капитала Газпромбанка ключевым акционером – «Газпромом» – будет своевременным, считают аналитики «Сбербанк CIB». В начале ноября «Газпром» указал в меморандуме к выпуску еврооблигаций, что докапитализирует Газпромбанк на 85 млрд руб. Однако ни газовый концерн, ни банк не раскрывали причин этого решения. При этом банк постепенно уменьшал убыток, полученный в 2015 г., который составил 47,7 млрд руб. К тому же, как и большинство крупных банков, он получил в конце 2014 г. в капитал средства фонда национального благосостояния (38,4 млрд руб.) и ОФЗ на 125,7 млрд руб. от Агентства по страхованию вкладов. В отличие от Газпромбанка другие крупные банки столь значительно после этого капитал не пополняли.

Из отчетности Газпромбанка за январь – сентябрь 2016 г. следует, что два квартала подряд у банка растут отчисления в резервы на возможные потери. Стоимость риска (отчисления в резервы к среднему портфелю. – «Ведомости») за II квартал удвоилась до 1,3%, в третьем – достигла 2,0%, подсчитала аналитик «Сбербанк CIB» Екатерина Сидорова. У Сбербанка и ВТБ, судя по отчетности, стоимость риска либо снижалась (у ВТБ – с 2,7 до 1,9% за III квартал), либо росла менее значительно (у Сбербанка – с 2 до 2,1%).

Из-за повышенных трат на резервы (20,2 млрд против 16,7 млрд руб.) финансовые результаты банка в III квартале оказались хуже второго, указывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай, – это сократило его прибыль на 30%.

Несмотря на рост резервов, коэффициент покрытия ими просроченной задолженности (2,8 раза) не выглядит чрезмерно высоким, считает Сидорова: S&P в октябре оценивала долю обесцененных кредитов, которые были реструктурированы (исключая просроченные), в 8–10% от портфеля (3,1 трлн руб.). При этом качество кредитного портфеля ухудшается, пишет Сидорова, просроченные на 90 дней кредиты выросли за квартал на 50 базисных пунктов до 3%.

Рейтинговые агентства Fitch и Moody’s указывали, что потенциально проблемными для банка могут быть долги украинских заемщиков и «Мечела».

Дорога из банка Газпромбанк готовится продать долю еще в одном непрофильном активе – «Эльга дорога», которой принадлежит железнодорожная ветка от Эльгинского угольного месторождения до БАМа. Газпромбанк отразил в отчетности 49% долей в предприятиях Эльгинского угольного комплекса на 9,8 млрд руб. как активы, имеющиеся для продажи.

Банк планирует провести допэмиссию в пользу структуры «Газпрома», за счет которой получит в капитал 60 млрд руб., напомнил в среду на телеконференции вице-президент Газпромбанка Игнат Диркс. По его словам, размещение допвыпуска акций должно завершиться в конце текущего – начале следующего года. «Общий объем сделки может составить до 85 млрд руб. за счет других инструментов», – сказал он (цитаты по «Интерфаксу»).

Как эти сделки изменят структуру акционеров Газпромбанка – НПФ «Газфонд» (49,7%), «Газпром» (35,5%) и ВЭБ (10,2%), – неизвестно. Представитель «Газпрома» от комментариев отказался. Представитель Газпромбанка на запрос не ответил.

Капитал Газпромбанку нужен, в том числе чтобы соблюсти новые требования ЦБ. Коэффициент достаточности капитала первого уровня Газпромбанка составил 8%, указывает Сидорова, а это значит, что у банка минимальный запас по капиталу, учитывая требования ЦБ в соответствии с «Базелем III»: с 1 января 2017 г. пороговое значение коэффициента достаточности капитала первого уровня составляет 7,6% с учетом буфера, который ЦБ ввел для системно значимых банков.

В III квартале банк получил чистую прибыль на 2,8 млрд руб. Аналитики Райффайзенбанка пишут в ежедневном обзоре, что избежать убытка Газпромбанку помогла продажа непрофильных активов. Банк продал 83% GPB Global Resources B.V., от чего получил доход на 9,7 млрд руб. Эффект от сделки составил всего около 1 млрд руб., замечает аналитик Moody’s Ольга Ульянова. Даже с учетом того, что кредитные потери останутся на повышенных по сравнению с докризисными уровнях, банк сможет оперировать около точки безубыточности, резюмирует она.