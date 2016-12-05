Индекс РТС на максимуме за 1,5 года, ММВБ впервые превысил 2150 пунктов

Индекс ММВБ в понедельник обновил исторический максимум и превысил отметку в 2150 пунктов. К 13.25 мск ММВБ вырос на 0,94% до 2149,1 пункта, а в ходе торгов достигал отметки в 2153 пункта. РТС вырос на 1,08% до 1061 пункта, в ходе торгов достигая 1064,19 пункта – максимума с 18 мая 2015 г.

«Позитивным драйвером является цена на нефть, которая продолжает расти. Однако в целом трейдеры занимают выжидательную позицию, предпочитая увидеть реакцию американских площадок на события в Европе. Вечером рынок последует за динамикой в Нью-Йорке и Чикаго, и я не исключаю, что оптимизм может быть частично растерян и к концу дня индекс вернется к уровню 2130 пунктов», – полагает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом финанс» Георгий Ващенко (его слова приводит ТАСС).

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 1,07% до $55,04 за баррель, WTI подорожала на 0,91% до $52,15 за баррель.

Цена Brent обновила 16-месячный максимум в понедельник на фоне оптимизма в отношении ситуации на рынке после соглашения ОПЕК о сокращении добычи. Цены немного снизились в начале сессии, спровоцировав возобновление покупок, пишет Reuters. «Кажется, что любое снижение воспринимается как возможность для покупки», – сказал аналитик Commerzbank Карстен Фритш.

10 декабря в Вене или Москве может пройти встреча участников ОПЕК с не-членами картеля, на которой будут финализированы договоренности о снижении ими добычи на 0,6 млн баррелей в сутки начиная с января. Помимо России, которая уже заявила о готовности ограничить добычу, сократить производство могут Азербайджан, Казахстан, Мексика, Оман, Бахрейн. Оман в выходные заявил о готовности поддержать картель, который снизит поставки суммарно на 1,2 млн баррелей в сутки.

Курс доллара расчетами «завтра» упал на 11 коп. до 63,77 руб., евро – на 32,5 коп. до 67,83 руб. По отношению к доллару евро упал до 20-месячного минимума ($1,0506) из-за отставки премьер-министра Италии Маттео Ренци. В ходе торгов в понедельник европейская валюта частично отыграла падение (до $1,0638 к 13.26 мск). Поводом для отставки Ренци стали результаты референдума о конституционной реформе в стране. По данным экзитполов Piepoli Institute / IPR, за проект высказались 42–46%, против – 54–58%. В реальности число противников оказалось еще больше – по предварительным данным, около 60% при 70%-ной явке, сообщает Reuters.

Де-факто на референдум выносился вопрос не только о реформах, но и о доверии правительству. «Через несколько минут я буду жить вдали от Палаццо Киджи (резиденции премьер-министра). Ухожу, ухожу», – написал Ренци в своем аккаунте в Twitter.